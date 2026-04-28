Φαίη Σκορδά: «Εχω πάντα δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν» – Το σχόλιό της για την κοινή εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη ξάφνιασε πολλούς, καθώς η παρουσιάστρια κρατά μακριά από τα φώτα την προσωπική της ζωή.

Η Φαίη Σκορδά που σε λίγο καιρό θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη έλαμπε στην εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δύο τους δεν δίστασαν να ποζάρουν μαζί στο φωτογραφικό φακό με το ζευγάρι να μην κρύβει τον έρωτά του.

Εμφανώς ευδιάθετη η Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις και στην ερώτηση του «Happy Day», ότι είναι μια ερωτευμένη γυναίκα, απάντησε. «Να ρωτήσεις την παρουσιάστρια σου, που είναι και αυτή πολύ ερωτευμένη». Η παρουσιάστρια, πάντως, σχολίασε και την παρουσία του συντρόφου της στην εκδήλωση λέγοντας ότι έχει πάντα δίπλα της ανθρώπους που την αγαπούν.

Η Φαίη Σκορδά είναι ζευγάρι εδώ και πέντε χρόνια με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αλλά και οι δύο τους απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις.

Όλα δείχνουν ότι σε λίγο καιρό θα επισημοποιήσει τη σχέση του με έναν πολιτικό γάμο που θα γίνει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι.

«Ο γάμος της Φαίης θα γίνει το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού. Δεν έχουν γίνει ακόμη οι προετοιμασίες, δε βρέθηκε ο χρόνος ακόμη. Από ό,τι ξέρω ακόμη την τριβελίζει το ενδεχόμενο να γίνει ο γάμος θρησκευτικός. Δεν έχει αποκλείσει κανένα σενάριο από τα δύο. Θα ήθελε να πάρει και την ευλογία του Θεού. Αυτό θα το αποφασίσει το ζευγάρι, αν θα είναι πολιτικός ή θρησκευτικός ο γάμος», αποκάλυψε πρόσφατα για τη Φαίη Σκορδά η Αφροδίτη Γραμμέλη.