Φαίη Θεοχάρη: «Στο παρελθόν αντιμετώπισα θέμα µε το βάρος µου, έφτασα να ζυγίζω 110 κιλά»

Η τραγουδίστρια, Φαίη Θεοχάρη μίλησε στη Secret και στη Σάσα Σταμάτη για την δημιουργική φάση που διανύει, µε τις εμφανίσεις της στον «Βοτανικό», τις ηχογραφήσεις µε τον Φοίβο, αλλά και την συμμετοχή της στο «J2US».

Η Φαίη Θεοχάρη αναφέρθηκε επίσης και στη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση αφού όπως παραδέχτηκε είχε φτάσει να ζυγίζει 110 κιλά.

Πώς προέκυψε η συµµετοχή σας στο «J2US» και πώς είναι ο Χάρης Λεµπιδάκης ως παρτενέρ;

Η συµµετοχή µου στο «J2US» προέκυψε σε µια φάση που ένιωθα την ανάγκη να δοκιµάσω κάτι διαφορετικό για εµένα και να εξερευνήσω νέες πτυχές του εαυτού µου. Ενας πολύ µεγάλος λόγος που πήρα την απόφαση να συµµετέχω ήταν και ο Νίκος Κοκλώνης, ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιµώ ιδιαίτερα και η παρουσία του έπαιξε σηµαντικό ρόλο στο να πω το «ναι». Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η εµπειρία είναι κάτι που απολαµβάνω πραγµατικά και µε γεµίζει.

Ο Χάρης Λεµπιδάκης ως παρτενέρ είναι εξαιρετικός. Εχει πολλή θετική ενέργεια, χιούµορ και, κυρίως, διάθεση να δουλέψει και να βελτιωθεί. Αυτό που εκτιµώ περισσότερο είναι η συνέπειά του και το πόσο σοβαρά αντιµετωπίζει κάθε µας εµφάνιση. Είχαµε ήδη µια πολύ όµορφη σχέση και ήµασταν φίλοι, οπότε υπάρχει µια ακόµα πιο δυνατή χηµεία µεταξύ µας, κάτι που θεωρώ πως φαίνεται και πάνω στη σκηνή και κάνει όλη την εµπειρία ακόµα πιο όµορφη και ουσιαστική.

Αυτή την περίοδο βρίσκεστε στο στούντιο µε ένα τραγούδι διά χειρός Φοίβου. Πώς αισθάνεστε που ηχογραφείτε τραγούδια µε τον Φοίβο;

Με τον Φοίβο έχουµε χτίσει εδώ και αρκετό καιρό µια συνεργασία, που έχει προκύψει πολύ φυσικά και όµορφα. Η αρχή έγινε όταν µου εµπιστεύτηκε το «Μαργαρίτες» και στη συνέχεια ήρθαν τα «Συγκοινωνούντα δοχεία». Κάπως έτσι άρχισε να δένει ακόµα περισσότερο αυτή η συνεργασία. Μετά µπήκαµε στο στούντιο και γεννήθηκε το «Αυτή σού αξίζει», το οποίο είναι και το πρώτο ολοκαίνουργιο τραγούδι που µου έδωσε. Αυτή την περίοδο συνεχίζουµε δυναµικά, καθώς βρίσκοµαι ατελείωτες ώρες στο στούντιο µαζί µε τον Φοίβο και τον παραγωγό µου, Γαβριήλ Γαβριηλόγλου, ετοιµάζοντας το νέο µας single. Νιώθω πραγµατικά τροµερή χαρά κάθε φορά που µου εµπιστεύεται ένα τραγούδι του. Είναι µεγάλη µου τιµή να συνεργάζοµαι µε έναν τόσο σηµαντικό και επιτυχηµένο δηµιουργό.

Στο παρελθόν υπήρξατε υπέρβαρη και το 2020 κάνατε µια επέµβαση, γαστρικό «µανίκι». Θέλετε να µας µιλήσετε για αυτή την αλλαγή στη ζωή σας και πώς το αποφασίσατε; Λόγω των κιλών, να υποθέσω, έχετε βιώσει bullying…

Είναι ένα κοµµάτι της ζωής µου που δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά σήµερα µπορώ να το κοιτάζω µε δύναµη και ειλικρίνεια. Στο παρελθόν αντιµετώπισα θέµα µε το βάρος µου, αφού έφτασα να ζυγίζω 110 κιλά. Ετσι, λοιπόν, το 2020 πήρα την απόφαση να προχωρήσω σε επέµβαση γαστρικού «µανικιού». ∆εν ήταν µια απόφαση που πήρα από τη µια µέρα στην άλλη.

Ήταν αποτέλεσµα πολλής σκέψης, εσωτερικής πάλης και, κυρίως, της ανάγκης να νιώσω καλύτερα µε τον εαυτό µου, σε επίπεδο τόσο υγείας όσο και ψυχολογίας. Είχαν προηγηθεί πολλές προσπάθειες µε δίαιτες, πάρα πολλές φορές, µε απώλειες κιλών, αλλά και έντονες αυξοµειώσεις, κάτι που µε είχε κουράσει τόσο σωµατικά όσο και ψυχικά. Η αλήθεια είναι πως έχω βιώσει bullying. Εχω δεχτεί σχόλια που µε πλήγωσαν, έχω ζήσει καταστάσεις που µε έκαναν να νιώσω άβολα και να χάσω τον εαυτό µου. Μέσα από λόγια που λέγονταν είτε απευθείας µπροστά µου είτε πίσω από την πλάτη µου.

Θυµάµαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό µε µια πωλήτρια σε κατάστηµα, η οποία δεν µου επέτρεψε καν να δοκιµάσω ένα ρούχο, ακόµα και σε µεγαλύτερο νούµερο, γιατί θεωρούσε ότι, λόγω των κιλών µου, µπορούσα να το σκίσω. Ήταν µια στιγµή που µε έκανε να νιώσω πάρα πολύ µειονεκτικά και άσχηµα και, δυστυχώς, είναι από αυτές που σου µένουν.

Όµως, όλη αυτή η διαδροµή µε έµαθε πολλά. Με έκανε πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιηµένη και µε έφερε πιο κοντά στον εαυτό µου. Η αλλαγή δεν ήταν µόνο εξωτερική, ήταν κυρίως εσωτερική. Εµαθα να φροντίζω τον εαυτό µου, να τον σέβοµαι και να τον αγαπώ όπως του αξίζει. Αν υπάρχει ένα µήνυµα που θα ήθελα να περάσω, είναι πως κανείς δεν πρέπει να νιώθει λιγότερος εξαιτίας της εµφάνισής του και ότι πάντα υπάρχει τρόπος να αλλάξεις τη ζωή σου, αρκεί να το αποφασίσεις για εσένα.