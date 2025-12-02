Fancy James: Ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκαλύπτεται – Το χορευτικό του μπροστά στην κάμερα

Ο Fancy James είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις ενδυματολογικές επιλογές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο στυλίστας που την συμβουλεύει και έχει καταφέρει όπως φαίνεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Προ ημερών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον είχε αποθεώσει μπροστά στις κάμερες, χαρακτηρίζοντάς τον, ως τον καλύτερο. Ο Fancy James εντοπίστηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και δεν αρνήθηκε όταν του ζητήθηκε να χορέψει και να τραγουδήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποσχέθηκε στην ρεπόρτερ μια συνέντευξη στο μέλλον, γιατί τώρα όπως είπε είναι «απασχολημένος και τρελαμένος» από τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Στο τέλος των δηλώσεών του, αρκέστηκε να πει πως και ο ίδιος φοράει αποκλειστικά δικές του δημιουργίες.

Ο Fancy James, κατά κόσμον Jems Cesar, μεγάλωσε στην Αϊτή και ακολούθησε τον δρόμο της μόδας από νωρίς. Μετά τον σεισμό του 2010 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε να εργάζεται σε boutique στο Μαϊάμι και πολύ γρήγορα απέκτησε φήμη για την ικανότητά του να ανανεώνει συλλογές.

Η δουλειά του τράβηξε το ενδιαφέρον γνωστών προσωπικοτήτων και ανέβασε το προφίλ του ακόμη περισσότερο όταν η Beyoncé τον ανέφερε δημόσια σε συναυλία στο Μαϊάμι. Σήμερα ετοιμάζει βιβλίο και reality show, ενώ εξακολουθεί να χτίζει το προσωπικό του brand γύρω από την αισθητική της πολυτέλειας.