Φάνης Μουρατίδης: «Αν είμαι γαϊδούρι, δε γίνεται στη δουλειά να είμαι άγιος»

Ο Φάνης Μουρατίδης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχος ηθοποιούς της γενιάς του και αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί ξανά στη θεατρική παράσταση «2:22 A Ghost Story».

Με αφορμή το έργο, βρέθηκε το Σάββατο (29.11.2025) στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τις ποιότητες των ανθρώπων αλλά και τη μεταφυσική εμπειρία που είχε ο ίδιος. Επίσης, ο Φάνης Μουρατίδης τόνισε ότι αν ένας άνθρωπος είναι καλός και δοτικός στη ζωή του δεν μπορεί να είναι αλλιώς στη δουλειά του.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μείνει στη ζωή μου, είναι δοκιμασμένοι στον χρόνο. Αν πάρω ως παράδειγμα τη σύζυγό μου, θα μιλήσετε εσείς για εκείνη, δε χρειάζεται να πω εγώ, ξέρετε τι άνθρωπος είναι. Η ποιότητα, η γενναιοδωρία, η αγάπη, η διάθεση για προσφορά, το νοιάξιμο, το πώς στέκεται στις συνθήκες και τους συνεργάτες…

Δε γίνεται να είσαι άλλος στο σπίτι και άλλος στη δουλειά. Δηλαδή, αν είμαι γαϊδούρι, δε γίνεται στη δουλειά να είμαι άγιος. Δε τα πιστεύω εγώ αυτά. Όσο απαιτητικός και να είσαι, και να έχεις τα επιχειρήματα ότι είσαι τελειομανής γι’ αυτό πιέζεις τους συναδέλφους σου, και στο σπίτι όμως δε γίνεται να είσαι ο καλύτερος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φάνης Μουρατίδης.

Μιλώντας για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί σημείωσε: «Είναι μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα».

Παράλληλα, ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε ότι έχει βιώσει μια εμπειρία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταφυσική.

«Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν του μυαλού μου ή κάτι άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

«Στην παράστασή μας σου ανοίγει το μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή», πρόσθεσε.

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ωρίμανση που έρχεται με τον χρόνο.

«Μεγαλώνοντας γίνομαι και πιο συνειδητός και για τα λάθη που έχω κάνει και για τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει. Όταν μεγαλώνεις, νομίζω ότι πλησιάζεις περισσότερο στο τι είσαι “εσύ” με τα καλά και τα κακά του. Οι άνθρωποι που επιλέγεις είναι μέσα σε αυτό», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.