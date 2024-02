Η ηθοποιός Φάρα Φόσετ, υπήρξε είδωλο κατά τη δεκαετία του 1970.

Όμορφη, ξανθιά, γαλανομάτα και με ακαταμάχητο χαμόγελο, η Φάρα Φόσετ έγινε διάσημη από την τηλεοπτική σειρά οι «Άγγελοι του Τσάρλι», αναδείχθηκε σε σύμβολο του σεξ και έγινε μία καταξιωμένη ηθοποιός.

Γεννήθηκε στο Τέξας, στις 2 Φεβρουαρίου 1947 και είχε μία αδερφή. Η μητέρα της ήταν νοικοκυρά και ο πατέρας της πετρελαιοπαραγωγός.

Η ομορφιά της αναγνωριζόταν τόσο στο σχολείο, όπου ψηφιζόταν ως η πιο όμορφη μαθήτρια.

Το φθινόπωρο του 1965 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, όπου σκόπευε να σπουδάσει μικροβιολογία.

Και εκεί η ομορφιά της δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και συμπεριλήφθηκε στις 10 πιο όμορφες φοιτήτριες, ενώ στα 17 της ήδη είχε ανακηρυχθεί Μις Τέξας.

Τον επόμενο χρόνο, ένας διαφημιστής του Χόλιγουντ είδε τη φωτογραφία της και της ζήτησε να έρθει στην Καλιφόρνια για να εργαστεί ως μοντέλο.

Αρχικά, οι γονείς της της απαγόρευσαν να πάει. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1968, συνόδευσαν την κόρη τους στο ταξίδι της στο Χόλιγουντ.

Δύο εβδομάδες μετά, ήρθε και το πρώτο συμβόλαιο για μόντελινγκ. Ακολούθησαν πολλές προτάσεις για να πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και έντυπες διαφημίσεις.

Η Φόσετ παρέμεινε στο Χόλιγουντ και γνώρισε και τον πρώτο της έρωτα, τον ηθοποιό Λι Μέιτζορς.

Το ζευγάρι έβγαινε μαζί για πέντε χρόνια πριν παντρευτεί στις 28 Ιουλίου 1973.

Την ίδια χρονιά, ο Μέιτζορς άρχισε να πρωταγωνιστεί στη δική του επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, «The Six Million Dollar Man», στην οποία η Φόσετ έκανε αρκετές guest εμφανίσεις.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1976, η Φόσετ έκανε το ντεμπούτο της ως Τζιλ Μονρό στην τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι».

Με πρωταγωνίστριες επίσης τις επίσης όμορφες Τζάκλιν Σμιθ και την Κέιτ Τζάκσον η σειρά του Άαρον Σπέλινγκ έκανε πρεμιέρα με υψηλή τηλεθέαση.

Το κοινό λάτρεψε τη σειρά και πλέον η Φόσετ είχε γίνει είδωλο, η φαντασίωση των ανδρών αλλά και των γυναικών που ζητούσαν μέχρι το χαρακτηριστικό κούρεμά της.

Λίγο μετά την πρεμιέρα της σειράς, μια αφίσα της Φόσετ με ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό πούλησε 12 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η εικόνα απογείωσε την καριέρα της καθώς ενσάρκωσε τον τέλειο συνδυασμό του κοριτσιού της διπλανής πόρτας και της ξανθιάς σεξοβόμβας.

Επιπλέον, το χτένισμά της έγινε τάση στις Αμερικανίδες, ώστε λανσαρίστηκε ένα σαμπουάν με το όνομά της, Φάρα Φόσετ.

Παρά την επιτυχία της, Φόσετ δεν επέστρεψε για τη δεύτερη σεζόν στους «Άγγελους του Τσάρλι».

Ο παραγωγός Άαρον Σπέλινγκ μήνυσε την ηθοποιό για παραβίαση συμβολαίου και εκείνη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αγωγή ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δυο πλευρές τα βρήκαν με την Φόσετ να συμφωνεί να κάνει περιοδικές guest εμφανίσεις στη σειρά τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Φόσετ εμφανίστηκε στις ταινίες: Logan s Run (1976), Somebody Killed Her Husband (1978), Sunburn (1979), Saturn 3 (1980) και The Cannonball Run (1981). Η ερμηνεία της στη μίνι σειρά Murder in Texas (1981) απέσπασε πολύ θετικά σχόλια.

Η Φόσετ και ο Μέιτζορς χώρισαν το 1979 βάζοντας τέλος στον 9ετή γάμο τους.

Μετά τον χωρισμό τους η Φόσετ ξεκίνησε μια μακροχρόνια σχέση με τον αστέρα του κινηματογράφου Ράιαν Ο’Νίλ και το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ρέντμοντ, το 1985.

Μετά από δεκαεπτά χρόνια μαζί, η Φόσετ και ο Ο’Νιλ χώρισαν αλλά αργότερα θα ξαναγίνουν ζευγάρι.

Το 1984 κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την τηλεοπτική ταινία «The Burning Bed».

Η Φόσετ επανήλθε στο προσκήνιο με το θεατρικό έργο «Extremities» (1986), όπου υποδύθηκε ένα θύμα βιασμού που προσπαθεί να πάρει εκδίκηση από τον βιαστή του.

Ήταν ο ρόλος της ζωής της, που της χάρισε επιτέλους την καλλιτεχνική αναγνώριση, για την οποία είχε τόσο μοχθήσει.

Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε και στην κινηματογραφική εκδοχή του θεατρικού έργου, με μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Το 1989, υποδύθηκε μια μητέρα που πυροβόλησε τα παιδιά της σε μια άλλη μίνι σειρά, το «Small Sacrifices», λαμβάνοντας δεύτερη υποψηφιότητα για Emmy.

Η τρίτη υποψηφιότητά της για Emmy ήρθε το 2001 για τη δουλειά της στην ταινία «The Guardian».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Φόσετ έπαιζε κυρίως σε τηλεοπτικές ταινίες.

Σε αυτές περιλαμβάνονταν οι: Between Two Women (1986), Nazi Hunter: The Beate Karsfield Story (1986), Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (1987), Double Exposure: The Story of Margaret Bourge-White (1989), Criminal Behavior (1992) και The Substitute Wife (1994).

Στις μέρες της μεγάλης της δόξας, η Φάρα Φόσετ είχε αρνηθεί να ποζάρει γυμνή αλλά τελικά το 1995 είπε το «ναι» στο περιοδικό Playboy. Το τεύχος Δεκεμβρίου αποδείχθηκε το πιο επιτυχημένο της δεκαετίας του ’90 και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 4 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Το 1997 η Φόσετ έπαιξε στο ψυχολογικό δράμα «ο Απόστολος» (The Apostle) και το 2000 επέστρεψε στον κινηματογράφο πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Έλεν Χαντ στην κωμωδία του «Dr. T and the Women» (2000).

Το 2006 η Φόσετ διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου. Στα 60ά γενέθλιά της στις 2 Φεβρουαρίου 2007, ο καρκίνος εξαφανίστηκε για να επιστρέψει ωστόσο τρεις μήνες σε μία ιατρική επίσκεψη ρουτίνας.

Ο γιατρός της Φόσετ αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει και είχε κάνει μετάσταση στο συκώτι της.

Πήγε στη Γερμανία για να ακολουθήσει εναλλακτικές θεραπείες μερικές από τις οποίες δεν επιτρέπονται στις ΗΠΑ. Από τη στιγμή που η Φόσετ διαγνώστηκε με καρκίνο μέχρι τον θάνατό της, ο Ο’Νιλ δεν έφυγε από δίπλα της.

Ο ηθοποιός Ράιν Ο’ Νιλ – Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θαρραλέα δίχρονη μάχη της Φόσετ με τον καρκίνο έγινε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Farrah’s Story» το οποίο ήταν υποψήφιο για Emmy το 2009 και το παρακολούθησαν 15 εκατομμύρια άνθρωποι.

Έκτοτε, έχει προβληθεί παγκοσμίως και έχει συγκινήσει και εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Φάρα Φόσετ πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 σε ηλικία 62 ετών.

Πληροφορίες από το Farrah Fawcett Foundation