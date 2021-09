Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και πώς αυτά έχουν επηρεάσει την δουλειά του, μίλησε ο διάσημος μουσικός Φιλ Κόλινς, σε συνέντευξή του στο BBC. Αποκάλυψε μάλιστα ότι πλέον δεν μπορεί να παίζει ντραμς και ήταν αναγκασμένος να τραγουδά καθιστός κατά τη διάρκεια συναυλιών ενώπιον του κοινού.

Ο 70χρονος ντράμερ και τραγουδιστής δήλωσε απογοητευμένος από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Ο Φιλ Κόλινς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του το 2009 και ξανά το 2015 που επηρέασε τα νεύρα και πάσχει επίσης από διαβήτη. Όπως είπε, είναι απογοητευμένος γιατί του αρέσει να έχει υψηλή επίδοση όταν παίζει.

«Δεν μπορώ να κρατήσω μια μπαγκέτα με αυτό το χέρι, οπότε υπάρχουν ορισμένα φυσικά ζητήματα που με παρεμποδίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ την συνέντευξή του:

Οι δηλώσεις του Φιλ Κόλινς προκάλεσαν ανησυχίες στα social media, αλλά δεν υπήρξε άλλη επίσημη δήλωση.

Ο οκτώ φορές νικητής των Grammy είπε ότι ο γιος του Νικ θα έπαιζε ντραμς στην περιοδεία αυτό το φθινόπωρο, την πρώτη από τους Genesis στη Βόρεια Αμερική μέσα σε 14 χρόνια.

Ο Κόλινς, ο οποίος είχε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα τη δεκαετία του 1980 και του 1990 με επιτυχίες όπως In The Air Tonight, Sussudio και One More Night, ανακοίνωσε τη απόσυρσή του το 2011, αλλά επέστρεψε στη σκηνή από το 2017 για τη σειρά συναυλιών με τίτλο Not Dead Yet.

Στη συνέντευξη του στο BBC, ο διάσημος μουσικός περιέγραψε την επερχόμενη περιοδεία των Genesis ως αυτή που θα ολοκληρώσει την πορεία τους. «Είμαστε όλοι άντρες μιας ηλικίας και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό μάλλον “πρέπει να πάμε σπίτια μας”. Νομίζω, γενικά για μένα, ότι δεν ξέρω αν θέλω να βγω πια στο δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Phil Collins: 'I can barely hold a drumstick' https://t.co/Z3kIXBGxFZ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 9, 2021

Με πληροφορίες από BBC