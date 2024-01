Μέσα από τα σκουπίδια στην κυριολεξία βγήκαν τα δύο πρωτότυπα σενάρια της εμβληματικής σειράς Φιλαράκια και φυσικά θα βγουν σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία θα γίνει αύριο (12/01/2024) από τον οίκο Hanson Ross. Πρόκειται για δύο πρωτότυπα σενάρια της σειράς Φιλαράκια που «έσωσε» υπάλληλος του στούντιο παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγής, έπρεπε να έχουν καταστραφεί.

Τα δύο σενάρια είναι από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του επεισοδίου που κλείνει την τέταρτη σεζόν της σειράς. Σε αυτά, ο Ρος παντρεύεται την Έμιλι στο Λονδίνο το 1998.

Ο εργαζόμενος στο στούντιο παράκουσε τις εντολές της παραγωγής που ήθελε να μην αφήσει να διαρεύσουν spoils και έβγαλε τα χειρόγραφα από τον κάδο απορριμμάτων που είχαν πεταχτεί.

“The one where a script is up for sale……” 📝



An original script from the Friends’ episode “Ross’s Wedding – Part 1&2”



Everyone working on the show was told to destroy their scripts so the ending wouldn’t be leaked and this one was found in a bin! #friends #friendstv pic.twitter.com/RgSHpBbpUk