Lifestyle

Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευριπίδου πήγαν για rafting: Οι φωτογραφίες από τον Βοϊδομάτη

Μετά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, το ζευγάρι επέλεξε τα Ζαγοροχώρια για την επόμενη στάση των διακοπών του
Φίλιππος Μιχόπουλος, Κωνσταντίνα Ευριπίδου
Ο Φίλιππος Μιχόπουλος, και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου (Πηγή φωτογραφίας: Instagram / con_ev)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια διαφορετική πλευρά των καλοκαιρινών τους διακοπών επέλεξαν να απολαύσουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, αφήνοντας για λίγο πίσω τους νησιωτικούς προορισμούς. Μετά τις αποδράσεις τους στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, οι δυο τους ταξίδεψαν στα Ζαγοροχώρια, όπου συνδύασαν την επαφή με τη φύση με πιο περιπετειώδεις δραστηριότητες.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου βρέθηκαν μαζί με την παρέα τους στον Βοϊδομάτη και επέλεξαν να κάνουν rafting στα νερά του ποταμού. Φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στη φουσκωτή βάρκα και πραγματοποίησαν την κατάβαση με φόντο το φυσικό τοπίο της Ηπείρου.

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Οι φωτογραφίες από τον Βοϊδομάτη

Στιγμιότυπα από την εξόρμηση μοιράστηκε στα social media η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, δίνοντας στους ακολούθους της μια εικόνα από την εμπειρία τους στον Βοϊδομάτη.

Σε μία από τις φωτογραφίες, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί με τον εξοπλισμό του rafting, ενώ σε άλλες καταγράφονται στιγμές από την κατάβαση του ποταμού μαζί με την παρέα τους.

Η εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια αποτέλεσε αλλαγή σκηνικού για το ζευγάρι, το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί σε Μύκονο και Σαντορίνη, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν ορεινό προορισμό για τη συνέχεια των διακοπών του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
149
109
67
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μαντόνα: Στην Πάτμο η «βασίλισσα της ποπ» – Η βόλτα στη Σκάλα και το διακριτικό δείπνο
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, η διάσημη τραγουδίστρια συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα μετά την Κέρκυρα και τα Μετέωρα - Βίντεο από την παρουσία της σε ταβέρνα του νησιού
Μαντόνα
Newsit logo
Newsit logo