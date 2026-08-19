Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευριπίδου πήγαν για rafting: Οι φωτογραφίες από τον Βοϊδομάτη

Μια διαφορετική πλευρά των καλοκαιρινών τους διακοπών επέλεξαν να απολαύσουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, αφήνοντας για λίγο πίσω τους νησιωτικούς προορισμούς. Μετά τις αποδράσεις τους στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, οι δυο τους ταξίδεψαν στα Ζαγοροχώρια, όπου συνδύασαν την επαφή με τη φύση με πιο περιπετειώδεις δραστηριότητες.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου βρέθηκαν μαζί με την παρέα τους στον Βοϊδομάτη και επέλεξαν να κάνουν rafting στα νερά του ποταμού. Φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στη φουσκωτή βάρκα και πραγματοποίησαν την κατάβαση με φόντο το φυσικό τοπίο της Ηπείρου.

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Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Οι φωτογραφίες από τον Βοϊδομάτη

Στιγμιότυπα από την εξόρμηση μοιράστηκε στα social media η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, δίνοντας στους ακολούθους της μια εικόνα από την εμπειρία τους στον Βοϊδομάτη.

Σε μία από τις φωτογραφίες, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί με τον εξοπλισμό του rafting, ενώ σε άλλες καταγράφονται στιγμές από την κατάβαση του ποταμού μαζί με την παρέα τους.

Η εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια αποτέλεσε αλλαγή σκηνικού για το ζευγάρι, το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί σε Μύκονο και Σαντορίνη, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν ορεινό προορισμό για τη συνέχεια των διακοπών του.