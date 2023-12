Ο Akala φαίνεται να είναι ο εκλεκτός της καρδιάς της Αντζελίνα Τζολί, καθώς τα δημοσιεύματα με φήμες για την ερωτική σχέση της ηθοποιού με τον ράπερ έχουν «φουντώσει» τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα μετά από φωτογραφίες των παπαράτσι ότι έπαιρναν δείπνο μαζί στο Μιλάνο.

Η Αντζελίνα Τζολί, αν και μία από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς της, δεν έχει απασχολήσει με την προσωπική της ζωή από το 2019 μέχρι σήμερα – δηλαδή από όταν πήρε διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ – πέρα από φήμες που τη συνέδεαν είτε με τον Weeknd είτε με τον Πέδρο Πασκάλ είτε με άλλους σταρς.

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν από το ιταλικό περιοδικό Oggi, με την Αντζελίνα Τζολί και τον ράπερ Akala να παίρνουν δείπνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα που βρισκόταν στην ιταλική πόλη για τα γυρίσματα της ταινίας «María».

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται, καθώς τον περασμένο Μάιο είχαν πάει μαζί στη Τζαμάικα για το Calabash Literary Festival ενώ το 2021 είχαν πάει παρέα στη συναυλία του καλλιτέχνη Mustafa the Poet.

Angelina Jolie fotografata a Milano con il nuovo fidanzato, il rapper e scrittore Akala https://t.co/rBTFCwRLMM — Corriere della Sera (@Corriere) December 27, 2023

Ποιος είναι ο ράπερ Akala

Ο ράπερ Akala γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1983 στο Λονδίνο και έγινε γνωστός για τους προκλητικούς και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους στίχους του. Εκτός από τραγουδιστής είναι και δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακτιβιστής και ποιητής. Συχνά, με τη μουσική του θίγει θέματα όπως η φυλή, η τάξη και η ανισότητα.

Εκτός από την καριέρα στο τραγούδι, ο Akala έχει αναγνωριστεί επίσης για το έργο του ως συγγραφέας και ομιλητής.

Έχει γράψει βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Natives: Race and Class in the Ruins of Empire», το οποίο διερευνά ζητήματα φυλής και ταυτότητας στο πλαίσιο της βρετανικής ιστορίας.