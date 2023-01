Φόρεμα με το οποίο φωτογραφήθηκε το 1991 η αείμνηστη Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, για τις ανάγκες πορτρέτου με τον τότε πρίγκιπα, νυν βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολο, θα πωληθεί σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη στις 27 Ιανουαρίου.

Το μοβ βελούδινο στράπλες φόρεμα, το οποίο φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και για μία φωτογράφιση του Vanity Fair το 1997 εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 80.000 και 120.000 δολαρίων.

Η δημιουργία του Βρετανού σχεδιαστή Βίκτορ Έντελσταϊν το 1997 πωλήθηκε στην τιμή των 24.150 δολαρίων σε δημοπρασία 80 φορεμάτων από την προσωπική συλλογή της πριγκίπισσας Νταϊάνα για την ενίσχυση του Ιδρύματος για το AIDS και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Royal Marsden.

