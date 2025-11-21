Φωτεινή Ντεμίρη: Ζούμε δύσκολες εποχές, θα ήταν πιο εύκολες αν σκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον

Τόσο στη σημασία της ενσυναίσθησης όσο και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια φροντίζει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, εστίασε μεταξύ άλλων, η Φωτεινή Ντεμίρη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς” με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη.

“Η ηρωίδα μου στο “Καφέ της Χαράς” σημαίνει την αρχή μου στην τηλεόραση. Ο κόσμος με αγάπησε με αυτόν τον ρόλο, με θυμάται και με αγαπάει ακόμα γι’ αυτό. Ήταν μια ονειρική σειρά, παραμυθένια, μια αγαπησιάρικη κατάσταση” παραδέχθηκε, αρχικά, η Φωτεινή Ντεμίρη.

“Αν όλοι οι άνθρωποι είχαμε ενσυναίσθηση ή συναισθηματική νοημοσύνη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήμασταν πιο καλοί ο ένας με τον άλλον, θα σεβόμασταν ο ένας τον άλλον.

Θα κάναμε τη ζωή εύκολη ο ένας του άλλου και δεν θα προσπαθούσαμε να τον δυσκολέψουμε τη ζωή με το παραμικρό και για το τίποτα. Ζούμε δύσκολες εποχές και αυτές θα ήταν πιο εύκολες αν σκεφτόμασταν ο ένας τον άλλον. Αν αισθανόμασταν αυτό που περνάει ο καθένας στη σημερινή εποχή”.

“Αντιμετωπίζω με υπομονή και ψυχραιμία τις δύσκολες στιγμές. Λέω “έτσι είναι η ζωή, θα περάσει κι αυτό”. Είναι πολύ σημαντικό, όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι. Να λες ότι “αυτή είναι η κατάσταση τώρα στη ζωή μου, την αντιμετωπίζω και πάω παρακάτω”. Αυτό κάνω” συμπλήρωσε ακόμα η Φωτεινή Ντεμίρη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.