Φωτογραφία από το 1999 με τον Sean «Diddy» Combs να αγκαλιάζει την Κέιτ Μος κρατώντας ένα χάπι

Εδώ και λίγες μέρες η φωτογραφία του Sean Diddy Combs να αγκαλιάζει την Κέιτ Μος έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις στο διαδίκτυο, καθώς ο Sean Diddy Combs κρατά στο χέρι του κάτι που μοιάζει με χάπι.

Στη φωτογραφία, από το πάρτι για τα 40ά γενέθλια του πράκτορα ταλέντων Πολ Ρόουλαντ στη Νέα Υόρκη το 1999, η Κέιτ Μος φαίνεται να κοιτά ήρεμη τον Sean Diddy Combs (πρώην Puff Daddy) μην γνωρίζοντας ότι ο ράπερ κρατά στο χέρι το χάπι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Κέιτ Μος γνώριζε ποτέ κάποιο από τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο Diddy.

Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, την περίοδο που τραβήχτηκε η φωτογραφία το 1999, η Μος μόλις είχε χωρίσει από τον Τζόνι Ντεπ. Επί χρόνια φημολογούνταν ότι η Μος έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ ένα χρόνο πριν τραβηχτεί η φωτογραφία με τον Diddy, το μοντέλο φέρεται να μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, καθώς δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον χωρισμό της από τον Τζόνι Ντεπ.

