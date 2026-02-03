Φουντώνει ο πόλεμος στους Μπέκαμ: Ντέιβιντ και Βικτόρια σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά του γιου τους Μπρούκλιν

Να κινηθούν νομικά εναντίον του Μπρούκλιν Μπέκαμ, σκέφτονται οι γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, μετά το ξέσπασμά του στα social media, όπου τους κατηγορεί ότι ήθελαν να ελέγχουν τη ζωή του και προσπαθούσαν να διαλύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.

Σύμφωνα με το Heat Magazine, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ, προσπαθούν να προστατεύσουν τη δημόσια εικόνα τους, έπειτα από τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο γιος τους Μπρούκλιν. Πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις με συμβούλους προκειμένου να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι κλεισμένοι σε συναντήσεις με συμβούλους από τη στιγμή που συνέβη αυτό, ζυγίζοντας όλες τις επιλογές για το πώς θα απαντήσουν και πώς θα διαχειριστούν την οικογενειακή ρήξη από εδώ και στο εξής», ανέφερε η ίδια πηγή.

Όπως προσθέτει: «Ένα μεγάλο κομμάτι τους θέλει να το αφήσει όλο αυτό να ξεθυμάνει και να αποφύγει τη φημολογία. Όμως, αν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα προχωρήσουν σε μια πλήρη δημόσια εξομολόγηση ή σε πιο επιθετικές δημόσιες επιθέσεις, τότε δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιστρατεύσουν δικηγόρους».

Η πηγή σημειώνει ότι η προοπτική μιας τέτοιας κίνησης είναι εξαιρετικά επώδυνη για την οικογένεια. «Η ιδέα να κινηθούν νομικά εναντίον του ίδιου τους του γιου είναι πέρα για πέρα καταστροφική και όλη η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για όλους. Δεν θέλουν πόλεμο με τον ίδιο τους τον γιο, αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα: «Ο Μπρούκλιν έχει ξεπεράσει τα όρια σε τόσο φρικτό και ασυγχώρητο βαθμό, που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν ενημερωθεί ότι θα μπορούσαν να τον μηνύσουν τουλάχιστον για συκοφαντική δυσφήμηση».

Όπως επισημαίνεται: «Υπάρχει έντονη πίεση να αρχίσουν να εξετάζουν σοβαρά τις νομικές επιλογές τους».