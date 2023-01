Η φιλοζωική οργάνωση PETA κατήγγειλε τις σουρεαλιστικές δημιουργίες του οίκου Σκιαπαρέλι που παρουσιάστηκαν σήμερα κατά την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι. Ο λόγος ήταν ότι τα φορέματα είχαν πάνω ομοιώματα κεφαλών άγριων ζώων, σε φυσικό μέγεθος και εξαιρετικά αληθοφανή.

Η Ναόμι Κάμπελ ανέβηκε στην πασαρέλα με κεφάλι λύκου ενσωματωμένο στο παλτό της. Κεφαλές λιονταριών δέσποζαν στο μπούστο των φορεμάτων που παρουσίασαν η Ιρίνα Σάικ και η Κάιλι Τζένερ, με τα σχόλια στα Social Media να παίρνουν «φωτιά».

What a ridiculous and stupid #fashion show @Schiaparelli . I hope at least you were fundraising for environment protection and saving the animals you’re wearing (even though they’re fake). 😡 pic.twitter.com/ccOHAVX12n

«Η διαβεβαίωση του οίκου Σκιαπαρέλι ότι “κανένα ζώο δεν κακοποιήθηκε” κατά τη δημιουργία αυτής της κολεξιόν είναι αντικειμενικά ψευδής», σχολιάζει η PETA σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η φιλοζωική οργάνωση υπογραμμίζει ότι τα επίμαχα φορέματα εξυμνούν το κυνήγι κεφαλών άγριων ζώων, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση μεταξιού και μαλλιού – υλικά για τα οποία «μεταξοσκώληκες ζεματίστηκαν ζωντανοί και πρόβατα έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης».

A disturbing video of #KylieJenner wearing a #lion head at the #Schiaparelli’s fashion show. Although they stated it is faux, how could they possibly think this is fashion? This sends the wrong message & fuels not only the exotic fur trade, but #trophyhunting! 💔



Video by Vogue pic.twitter.com/q0gCWnbvYN