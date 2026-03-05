Lifestyle

Γεράσιμος Ανδρεάτος: «Το μουσικό σύστημα υποστηρίζει πράγματα που υποτιμούν τη γυναίκα και υμνούν την παράνομη ζωή»

«Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά φαινόμενα για την κοινωνία», είπε ο τραγουδιστής
Γεράσιμος Ανδρεάτος
Γεράσιμος Ανδρεάτος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο τραγουδιστής, Γεράσιμος Ανδρεάτος, μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών με τον ίδιο να σχολιάζει τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

«Η μουσική εξελίσσεται, εγώ αγαπώ το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι και με νοιάζει η συνέχισή του και η διάδοσή του», είπε αρχικά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είπε στη συνέχεια: «Δυστυχώς το μουσικό σύστημα υποστηρίζει πράγματα που υποτιμούν τη γυναίκα και υμνούν την παράνομη ζωή. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά φαινόμενα για την κοινωνία».

Για τον Akyla είπε: «Ίσως να μην το περιμένετε αυτό από μένα, αλλά το τραγούδι του Akyla μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν το μόνο που είχε κοινωνικό περιεχόμενο, μιλούσε για την απληστεία. Υποστηρίζω το Ferto!».

