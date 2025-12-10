Lifestyle

Γιάννης Αϊβάζης: «Με τη Μαρία Κορινθίου δεν είναι οι ζωές μας κοινές, είναι ξεχωριστές»

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα περάσει τα Χριστούγεννα με την κόρη του
Γιάννης Αϊβάζης και Μαρία Κορινθίου
Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου εδώ και αρκετό καιρό έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους και μάλιστα εκείνη έχει προχωρήσει τη ζωή της, επιβεβαιώνοντας δημοσίως ότι έχει μία νέα σχέση. 

Ανάλογα δημοσιεύματα έχουν υπάρξει και για την προσωπική ζωή του πρώην συζύγου της, ωστόσο ο Γιάννης Αϊβάζης, σε πρόσφατες δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025) στην εκπομπή «Happy Day» δήλωσε την ενόχλησή του για τα όσα γράφονται για εκείνον. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πλέον εκείνος και η Μαρία Κορινθίου δεν κάνουν μαζί πράγματα. 

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Είναι για ξεκούραση. Θα τα περάσω μαζί με την Ισμήνη. Μια χαρά», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός. 

Αμέσως μετά ερωτήθηκε αν θα κάνουν με τη Μαρία Κορινθίου ρεβεγιόν και απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο.

«Τι εννοείς;. Δε θα κάνουμε μαζί ρεβεγιόν με τη Μαρία Κορινθίου. Καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν. Δεν είναι οι ζωές μας κοινές. Είναι ξεχωριστές», είπε ο Γιάννης Αϊβάζης.

Επίσης ερωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πριν μερικούς μήνες και τον ήθελαν να είναι σε νέα σχέση…

«Με ενοχλούν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Πάντα με ενοχλούσαν και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δε μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που θέλω», δήλωσε με φανερή ένταση ο Γιάννης Αϊβάζης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια: «Έλεγα γιατί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που το περιμένει αυτή η μοίρα»
«Μου είχε συμβεί στην εφηβεία μου ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό κύκλο που με επηρέασε», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
Newsit logo
Newsit logo