Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παραγωγός στην ταινία Mykonos με τις Κλέλια Ανδριολάτου και Τζούλια Φοξ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πραγματικά ένας αστέρας. Εκτός από θέαμα που προσφέρει στο NBA, τώρα επιχειρεί να προσφέρει ένα άλλο θέαμα. Στον κινηματογράφο, με την ταινία Mykonos.

Η νέα εταιρεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Improbable Media κάνει την πρώτη της συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας και μάλιστα με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Όπως ανακοίνωσε το διεθνές στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών, Studio Galazio που συνεργάζεται με την εταιρεία του Greek Freak ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πρώτης τους ταινίας, μίας κωμωδίας που εστιάζει σε μία ληστεία που διαδραματίζεται στη Μύκονο.

Το καστ απαρτίζεται από διεθνείς και Έλληνες ηθοποιούς, με πρωταγωνίστρια την ανερχόμενη Κλέλια Ανδριολάτου (Netflix’s Maestro in Blue), και τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο (John Wick 2), Άντριου Γεωργιάδη, Βίτο Σνάμπελ (The Trainer) και Τζούλια Φοξ (Uncut Gems) σε βασικούς ρόλους.

Συμμετέχουν ακόμα οι: Πάνος Κορώνης (The Lost Daughter), Μάκης Παπαδημητρίου (Suntan), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Crimes of the Future), Μαρία Καβογιάννη (Maestro in Blue), Άλαν Άσαντ (Black Mirror) και Χρήστος Πασσαλής (Dogtooth).

Το Studio Galazio είναι ένας νεοσύστατος φορέας παραγωγής που εστιάζει στη δημιουργία και ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών με έντονο ελληνικό στοιχείο και στόχο τη διεθνή διανομή.

Για τη δημιουργία της ταινίας στη Μύκονο, το Studio GALAZIO συνεργάστηκε με την εταιρείες παραγωγής Improbable Media του Γιάννη Αντετοκούνμπο – πρόκειται για την πρώτη είσοδο του Αντετοκούνμπο στην κινηματογραφική παραγωγή – και την ελληνική BLONDE S.A. (Tehran).

Παραγωγοί της ταινίας είναι επίσης η Ginevra Tamberi (Amazon MGM Studios), η Donna Bloom (HBO Max’s Julia) και ο Raphael Benoliel (Netflix’s Emily in Paris).

Ο C.E.O. του Studio Galazio, Christopher André Marks (King Otto), πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο όσον αφορά ταινία μεγάλου μήκους με πρωτότυπο δικό του σενάριο.

Ο ίδιος δηλώνει: «Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι για την ταινία αυτή με ένα τόσο λαμπερό καστ, που αποτελείται από Έλληνες και διεθνώς αναγνωρισμένους ταλαντούχους ηθοποιούς αλλά και με ένα εξαιρετικό συνεργείο σπουδαίων επαγγελματιών του χώρου. Αυτό είναι το πρώτο μας μεγάλο εγχείρημα στην Ελλάδα και νιώθω ευγνώμων και απολύτως ευχαριστημένος για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων».