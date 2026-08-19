Γιάννης Καλλιάνος: Βίντεο με τον βουλευτή να τραγουδάει το «Πιο καλή η μοναξιά» του Γιάννη Πάριου

Ο Γιάννης Καλλιάνος έδειξε τις δυνατότητές του στο τραγούδι σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Ο βουλευτής της ΝΔ, αποφάσισε να τραγουδήσει το «Πιο καλή η μοναξιά», που είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος το 1984, μαζί με τον μικρό τότε γιο του, Χάρη Βαρθακούρη.

Ο Γιάννης Καλλιάνος ερμήνευσε εξαιρετικά το τραγούδι και τα σχόλια των διαδικτυακών φίλων του, ήταν πολύ θετικά για τη φωνητική του απόδοση.

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Το τραγούδι αποτέλεσε την πρώτη καλλιτεχνική σύμπραξη του Γιάννη Πάριου με τον γιο του, Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος ήταν τότε μόλις 10 ετών. Τη μουσική συνέθεσε ο μικρός τότε Χάρης Βαρθακούρης, ενώ τους στίχους έγραψε ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος. Το κομμάτι είναι μια τρυφερή μπαλάντα και ερμηνεύεται ως ντουέτο από πατέρα και γιο.

«Χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Απλώς, έτσι, για τη ψυχή μας… Από ιδιαίτερη αδυναμία σε εκείνα τα τραγούδια και στις εποχές που πέρασαν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Γιάννης Καλλιάνος για το αγαπημένο του τραγούδι, που του έφερε αναμνήσεις.

Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία θα εντασσόταν σε κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αυτό δημιουργηθεί. «Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος.