Γιάννης Κουκουράκης: Συνεχίζει τις διακοπές του ο πρωταγωνιστής του «Grand Hotel» – Οι πόζες από την παραλία

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να έχει μπει και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις όλων να τρέχουν, ωστόσο ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει ακόμα διακοπές.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός που απολαμβάνουμε ήδη στη σειρά «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 και φέτος θα τον δούμε και σε δύο νέες παραγωγές της ΕΡΤ1 μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (03.09.2025) απολάμβανε βουτιές και ηλιόλουστες στιγμές. Ο Γιάννης Κουκουράκης, αν και δεν είναι πολύ ενεργός στα social media, μοιράστηκε μία σειρά από καλοκαιρινές πόζες.

Ο γοητευτικός καλλιτέχνης πόζαρε φορώντας μόνο το μαγιό του και ένα ψάθινο καπέλο και έδειχνε χαλαρός και ευδιάθετος.

«Καλοκαίρι», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός ηθοποιός.

Όπως είναι λογικό, η ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη κέντρισε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια. Μάλιστα, ανάμεσα στα πρόσωπα που του έστειλαν καρδούλες ήταν και η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, Μαρία Μπεκατώρου.