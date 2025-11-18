Γιάννης Μπέζος: «Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, στα παρασκήνια της παράστασης «Ένας Ήρωας με Παντούφλες», την οποία και σκηνοθετεί. Ο καλλιτέχνης μίλησε για το θεατρικό έργο αλλά και για τη φιλοσοφία της ζωής του. Τον τρόπο που έχει επιλέξει ώστε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος.

«Το έργο μιλάει για την αξιοπρέπεια, μία αξία που συχνά την ξεχνάμε, διότι μας βάζει από κάτω η ζωή και η καθημερινότητα και είναι λίγο σε ύφεση», δηλώνει ο Γιάννης Μπέζος.

«Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή, βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλει», απαντά ο ηθοποιός και υπογραμμίζει:

«Φυσικά και δεν βρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο».

«Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής.

Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα», επισημαίνει σε άλλο μέρος της κουβέντας ο Γιάννης Μπέζος.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.