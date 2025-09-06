Γιάννης Μπέζος: «Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό;»

Ο Γιάννης Μπέζος προσπάθησε να εξηγήσει για ακόμα μια φορά πως «τα έχει βρει» με την ηλικία του. Αναφέρθηκε σε όσους αρνούνται να συμβαδίσουν με τα χρόνια της ζωής τους και προσπαθούν μέσα από εκκεντρικές επιλογές, να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Δεν τα καταφέρνουν, όπως είπε ο δημοφιλής ηθοποιός και το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τις περισσότερες φορές ολέθριο.

Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» με αφορμή την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές» και μίλησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για το συγκεκριμένο θέμα.

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι.

Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά!

Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών».

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο Γιάννης Μπέζος θα πρωταγωνιστεί στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» του ΑΝΤ1. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα σούπερ μάρκετ και το σενάριο του σίριαλ είναι βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.