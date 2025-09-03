Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Πλακωνόμουν με έναν γείτονα και στο τέλος μου λέει “αλλά όλοι έτσι είσαστε, Λιγνάδηδες”»

Για τη δήλωση που έκανε ο συνάδελφος του, Παύλος Χαϊκάλης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη περί «μεγάλου κρεβατιού» για το θέατρο κλήθηκε να πάρει θέση ο Γιάννης Μποσταντζόγλου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

«Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που είπε στη δίκη Φιλιππίδη ο Παύλος Χαϊκάλης, ότι “το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”;», ήταν η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει στη συνέντευξή του ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

«To είπε ο Παύλος, ε και; Ο Παύλος έτσι νομίζει κι έτσι είναι γι’ αυτόν. Για μένα δεν είναι έτσι. Το “κρεβάτωμα” παντού γίνεται. Έχω τελειώσει ένα βιβλίο που έγραψα και μιλάω για τις ελληνικές παθογένειες, το τι μας συμβαίνει. Έχω ακούσει για δικηγόρους, για γιατρούς. Τι σημαίνει ότι είπε ο Παύλος για το κρεβάτι; Ο Παύλος μπορεί να μπερδεύεται με τέτοια. Εγώ που δεν μπερδεύομαι τι πρέπει να πω, τα ίδια; Δεν ξέρω τι κάνει ο Παύλος και που το έχει δει αυτό το “μεγάλο κρεβάτι” στο θέατρο.

Σίγουρα υπάρχουν και πέντε άνθρωποι που κάνουν αυτή τη “δουλειά” στον χώρο μας. Και στους ρακοσυλλέκτες υπάρχει αυτό και σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ, σε κάθε επαγγελματικό χώρο υπάρχουν και καλοί και κακοί. Με ενοχλεί να βγαίνει κάποιος από τον χώρο και να το λέει αυτό. Και μετά βγαίνουν και λένε “όλοι σε αυτόν το χώρο είναι έτσι”. Μου το έχουν πει και μένα.

Μια φορά είχε γίνει μια παρεξήγηση και πλακωνόμουν με έναν γείτονα και στο τέλος μου λέει: “Αλλά όλοι έτσι είσαστε, Λιγνάδηδες”. Και άντε πάλι ξαναρχίσαμε να πλακωνόμαστε. Αυτά είναι κουβέντες από βλάκες, ανόητους και ανεγκέφαλους. Παντού, τα πάντα υπάρχουν. Είδαμε και τον καλό κόσμο με τον Επστάιν στο Χόλιγουντ. Μέχρι και το όνομα του Τραμπ ακούγεται για τις π@@@@ιες που κάνανε! Τον γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ, τον έχουν πιάσει για ατασθαλίες και διάφορα», απάντησε ο γνωστός ηθοποιός.