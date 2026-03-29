Γιάννης Νιάρρος: «Ήμουν άρρωστος με την κατάκτηση της κορυφής, είχα μια κάψα μεγάλη»

Για τη συμμετοχή τους στη σειρά “Οι Αθώοι” στο Mega και την συνεργασία του στην παράσταση «Αχόρταγη Σκιά» μίλησαν σήμερα (29/3/2026) ο Κώστας Νικούλι και ο Γιάννης Νιάρρος στον Βλάσση Κωστούρο και στο «Καλύτερα δε γίνεται».

Αναφερόμενος στον ρόλο του στην παράσταση, ο Γιάννης Νιάρρος παραδέχτηκε: «Εννοείται πως μέσα στην παράσταση σκεφτόμουν τον πατέρα μου γιατί έχω μια κακή σχέση ως ρόλος με τον πατέρα μου. Αναρωτιόμουν περνάει κάτι σε αυτόν συναισθηματικής φύσεως, κάνει κάποια σύνδεση ή τον βλέπεις να παρακολουθεί τηλεόραση;»

Ο Κώστας Νικούλι μιλώντας για την πατρότητα ανέφερε: «Ο γιος μου είναι 15 μηνών, μια ωραία εμπειρία και δύσκολη συνάμα, είναι πολύ απαιτητική, το παιδί έχει μια ενέργεια που σε παίρνει μαζί του».

«Ήμουν άρρωστος με την κατάκτηση της κορυφής, είχα μια κάψα μεγάλη. Σιγά σιγά δόξα τω Θεώ έχει σβήσει γιατί δεν γινότανε, σε οποιαδήποτε δουλειά είναι έτσι, όταν είναι ανταγωνιστική. Όσο μεγαλώνουμε συμφιλιωνόμαστε», παραδέχτηκε ο Γιάννης Νιάρρος.

Όσο για τις κινήσεις θαυμασμού: «Με περίμενε μια κυρία έξω από το θέατρο και μου ζήτησε να με αγκαλιάσει. Την αγκαλιάζω και τρέμει. Φαντάσου λέω να έβλεπε αυτή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο».