Γιάννης Πλούταρχος για την κόρη του Κατερίνα Κακοσαίου στο Κατράκειο: «Έμαθα ότι παντρεύεται»

Σε κέφια ο Γιάννης Πλούταρχος κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε με τα δύο παιδιά του, τον Γιώργο και την Κατερίνα Κακοσαίου, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας το βράδυ της Δευτέρας (08-09-2025). Η δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε να μην αφήσει ασχολίαστες τις φήμες περί γάμου της κόρης του.

Αν και η Κατερίνα Κακοσαίου έχει ξεκαθαρίσει πως τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο Γιάννης Πλούταρχος θέλησε να κάνει τη δική του αναφορά στο όλο θέμα.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι τρεις τους βρίσκονταν στη σκηνή, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν δίστασε να προλογίσει την κόρη του αναφερόμενος στα πρόσφατα δημοσιεύματα που την θέλουν να ανεβαίνει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Βρε την Κατερίνα, καλώς την. Πού είσαι, κόρη; Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό;», ρώτησε ευθέως και χαριτολογώντας ο τραγουδιστής. «Όχι, βέβαια. Είμαι μικρή ακόμα για τέτοια», του απάντησε εμφανώς αμήχανα η Κατερίνα Κακοσαίου.

«Όχι καλέ, ούτε καν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η νεαρή τραγουδίστρια της προ μηνών με το tlife.gr.