Γιάννης Πλούταρχος: Πήγαμε από τον δύσκολο δρόμο στην καριέρα μου, με αλήθειες και όχι με ψέματα

Ο Γιάννης Πλούταρχος βρέθηκε καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Γιώτας Τσιμπρικίδου για τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου του «Ρυθμού 9.49» και μίλησε για την πορεία του στην ελληνική δισκογραφία και τα όσα αισθάνεται ότι πέτυχε στο πέρασμα των χρόνων. Τόνισε πως επέλεξε να ακολουθήσει τον «δύσκολο δρόμο» της αλήθειας, κόντρα στις «συνταγές» των μάνατζερ της εποχής. Δεν το μετάνιωσε. Αισθάνεται δικαιωμένος και συνεχίζει την καλλιτεχνική πορεία του με όνειρα και φιλοδοξίες.

Ο Γιάννης Πλούταρχος δήλωσε αρχικά ότι «Είναι πολύ ωραίο που περνάνε τα χρόνια, τα έχω πολύ καλά με τον χρόνο. Με την έννοια ότι έχω περάσει τόσο σπουδαία πράγματα στη ζωή μου, έχω βιώσει τόσο όμορφες καταστάσεις και άσχημες, αλλά έτσι είναι η ζωή. Είμαι γεμάτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο».

Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη διαδικασία να κάνει έναν απολογισμό των όσων κατάφερε στην πορεία του: «Αρχίζω τα τελευταία χρόνια και λέω και ένα μικρό “μπράβο” στον εαυτό μου, είναι σημαντικό, ότι κάτι έκανες, κάτι ψιλοκατάφερες. Το μπράβο το λέω συνολικά, τίποτα δεν ξεχωρίζω. Είναι δικά μου, βιώματά μου και όλες μου οι προσπάθειες. Ξεκινά από την οικογένεια, στον επαγγελματικό τομέα και στους φίλους. Σε όλα. Σε αυτό που λέμε ζωή».

Στη συνέχεια, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανέφερε ότι την εποχή που έκανε το ντεμπούτο του ο Γιάννης Πλούταρχος, οι τραγουδιστές παρουσιάζονταν ως εργένηδες, για τις ανάγκες προώθησής τους, ή με κάποιο σκάνδαλο που προβαλλόταν στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τόνισε ότι «Όταν πρωτοϋπέγραψα και βγήκε η πρώτη μου δουλειά, τα παιδιά μέσα στην εταιρία που ασχολούνταν με τη διαφήμιση το καλλιτέχνη -γιατί τότε δεν υπήρχαν social media- ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τους είχα σταματήσει. Είπα να ξεκινήσουν με αλήθεια, όχι με ψέματα. Είπα: “Τι πάει να πει αυτό;” πραγματικά δεν προχωρήσαμε με αυτό, πήγαμε από τον δύσκολο δρόμο.

Θυμάμαι τον Γιώργο Μακράκη, τον πρώτο μου παραγωγό, που μου είπε: “Γιάννη μου έχεις ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο”. Ήταν κόντρα ακόμα και το ρεπερτόριο τότε, πέρα από την προσωπική μου ζωή».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιάννης Πλούταρχος υπογράμμισε πως «Τότε ήταν τα λαϊκοdance στη μόδα. Ένα σύγχρονο και ένας συνδυασμός ακουσμάτων από τη Δύση. Ήταν τότε στη μόδα πολύ το δυτικόμορφο. Ξαφνικά έρχεται ένας τραγουδιστής με μια ρομαντική διάθεση και με τραγούδια μόνο για τη θετική πλευρά του έρωτα. Ακόμα και την αρνητική που τραγούδησα σε κάποια τραγούδια, πάντα ήταν με ευγένεια. Πάντα ήταν με παράπονο και όχι με θυμό ή αν θες με εκδικητικότητα. Μου άρεσε ο πιο αγνός, πιο παιδικός έρωτας που έχουμε μέσα μας».