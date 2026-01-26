Lifestyle

Γιάννης Πλούταρχος: Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Δε γίνεται» είναι ένα δυναμικό ζεϊμπέκικο

Τους στίχους υπογράφει ο Χριστόδουλος Σιγανός, ο Valentino και ο Μάριος Καπότσης και τη μουσική ο Χριστόδουλος Σιγανός
Γιάννης Πλούταρχος
O Γιάννης Πλούταρχος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία με τα οποία ο Γιάννης Πλούταρχος έχει καθιερωθεί στη μακρόχρονη πορεία του είναι: μελωδικός, ερωτικός και αισθαντικός.

Ο γνωστός τραγουδιστής επιστρατεύει για ακόμα μια φορά τη μοναδική φωνή του και τα παραπάνω ξεχωριστά χαρακτηριστικά του και ερμηνεύει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Δε γίνεται». Το καινούργιο ζεϊμπέκικο του Γιάννη Πλούταρχου κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Τους στίχους υπογράφει ο Χριστόδουλος Σιγανός, ο Valentino και ο Μάριος Καπότσης και τη μουσική ο Χριστόδουλος Σιγανός.

Ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό και βαθιά ειλικρίνεια. Μια εξομολόγηση. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προσπαθούμε να ξεχάσουμε το πρόσωπο που μας σημάδεψε μα «δε γίνεται»;

