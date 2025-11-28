Γιάννης Σπαλιάρας: «Δεν πρόλαβα να χαιρετήσω τον πατέρα μου πριν πεθάνει, ήταν σκληρό»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε για την εμπειρία που είχε στο παρελθόν με εμμονική θαυμάστρια αλλά και για τη δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 και αυτές προβλήθηκαν το πρωινό της Παρασκευής (28.11.2025). Μάλιστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας εξομολογήθηκε ότι δεν πρόλαβε να χαιρετίσει τον πατέρα του πριν φύγει από τη ζωή.

«Μου έχει συμβεί σκηνικό με εμμονική θαυμάστρια και είναι πολύ τρομακτικό. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Μου έχει συμβεί στο παρελθόν και είχα καλέσει την αστυνομία, δυο τρεις φορές. Ερχόταν μια κυρία και ήταν για πολλές ώρες έξω από το ξενοδοχείο που έμενα, έκανε φασαρίες και διάφορα τέτοια», δήλωσε, αρχικά, το γνωστό μοντέλο.

«Ο πατέρας μου έφυγε από την ζωή ένα βράδυ, ξαφνικά, οπότε ήταν μεγάλο σοκ για μένα. Νομίζω πως δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα με αποτέλεσμα όλη μου η αγάπη και η αδυναμία να έχουν πάει τώρα στη μητέρα μου», είπε ακόμα.

«Δεν πρόλαβα ούτε να χαιρετήσω τον πατέρα μου ούτε να το συνειδητοποιήσω. Ήταν πολύ σκληρό και, επειδή ήταν ξαφνικό, έχω τρομερή φοβία μην μου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», πρόσθεσε εν συνεχεία ο Γιάννης Σπαλιάρας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1.