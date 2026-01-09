Lifestyle

Γιάννος Περλέγκας: «Διαβάζω σαν παλαβός αλλά με το σχολείο είχα δυσκολία»

«Δεν με ενδιέφεραν κάπως τα μαθήματα, αν και διάβαζα πάρα πολύ εκτός του σχολείου» δηλώνει ο Γιάννος Περλέγκας.
Γιάννος Περλέγκας
Γιάννος Περλέγκας

«Εγώ ήμουν το πρόβλημα τότε, είναι η αλήθεια, όχι οι καθηγητές μου» αποκαλύπτει ο Γιάννος Περλέγκας.

Για τη σχέση που ο ίδιος είχε με το σχολείο καθώς και για τα παιδικά του χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννος Περλέγκας όταν βρέθηκε καλεσμένος του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, το πρωινό της Παρασκευής (09.01.2026), στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον».

«Είχα πει πως δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει η μέση εκπαίδευση. Το σχολείο ήταν μια χαρά, απλά εγώ ήμουν λίγο δύσκολα τότε.

Είχα χάσει τον μπαμπά μου πάρα πολύ νωρίς, δεν είχα αδέλφια και είχα διάφορες δυσκολίες με τη μαμά μου. Ήμουν πολύ κακός μαθητής, πάρα πολύ κακός» παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Εκ των υστέρων, λίγο, τα σκέφτηκα αυτά. Δεν με ενδιέφεραν κάπως τα μαθήματα, όχι. Διάβαζα πάρα πολύ εκτός του σχολείου. Διαβάζω σαν παλαβός αλλά με το σχολείο είχα δυσκολία».

«Εγώ ήμουν το πρόβλημα τότε, είναι η αλήθεια, όχι οι καθηγητές μου. Θεωρώ ότι κάτι σκοτώνεται σε σχέση με τη μάθηση, αλλά ποιος ξέρει με ποια αφορμή το είχα πει αυτό» συμπλήρωσε, ο Γιάννος Περλέγκας.

