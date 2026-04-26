Γιάννος Περλέγκας: «Προσπαθώ να περάσω στην αταραξία, έπαιρνα τον εαυτό μου πάρα πολύ στα σοβαρά»

Στις αλλαγές που παρατηρεί στην ψυχολογία του με την πάροδο των χρόνων καθώς και στον ρόλο της αυστηρότητας στον καλλιτεχνικό χώρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννος Περλέγκας στη συνέντευξη που έδωσε στο «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Βλάση Κωστούρο το Σάββατο (25/4/2026).

«Προσπαθώ να περάσω στην αταραξία. Όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο υπόλογος είναι στα πάθη. Όταν φεύγεις, ηλικιακά τουλάχιστον, λίγο από τη νεότητα, καλό θα ‘ναι να μπορείς να εκτιμήσεις και τη νηφαλιότητα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Γιάννος Περλέγκας.

«Τα πάντα με τάραζαν ως νεότερο. Έπαιρνα ίσως τη δουλειά μου και τον εαυτό μου πάρα πολύ στα σοβαρά. Σίγουρα με απασχολούσε η κριτική αλλά είχα και μια έντονη αυτοκριτική μέσα μου, πολύ δύσκολα έλεγα μπράβο στον εαυτό μου. Ακόμα δεν του λέω εύκολα μπράβο».

«Η αυστηρότητα δεν είναι μόνο κάτι κακό. Νομίζω ότι η πραγματικά δημιουργική δουλειά χρειάζεται ενός είδους θρησκευτικότητα που σε περιπτώσεις μπορεί να μεταφράζεται σε αυστηρότητα ή σε κακοποίηση, σε κάποιους ανθρώπους. Νομίζω ότι έχουμε κάνει λίγο καραμέλα την “κακοποίηση” σε σχέση με την καλλιτεχνική δουλειά, αυτή είναι η γνώμη μου» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννος Περλέγκας στην εκπομπή του Alpha.