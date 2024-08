Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ ζήτησε διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ ανήμερα της επετείου τους – «Κουράστηκε να την εξευτιλίζει»

Οι κοντινοί άνθρωποι της Τζένιφερ Λόπεζ, οι στενοί της φίλοι, δε μασούν τα λόγια τους αναφορικά με την αίτηση διαζύγιου που κατέθεσε από τον Μπεν Άφλεκ.

Όπως γράφει η dailymail, οι φίλοι της Τζένιφερ Λόπεζ παροτρύνουν την ντίβα να «κοιτάξει μέσα της», μετά την απομάκρυνσή της από τον Μπεν Άφλεκ, βάζοντας τέλος στον τέταρτο γάμο της.

Όσοι βρίσκονται κοντά στην σούπερ σταρ, έχουν κουραστεί από τη χαοτική ζωή της μετά την ανακοίνωση ότι το «Bennifer» μας τελείωσε, δήλωσε πηγή.

«Μετά από τέσσερις αποτυχημένους γάμους, οι φίλοι της πιστεύουν ότι πρέπει να κοιτάξει μέσα της και να επικεντρωθεί στον εαυτό της, αντί σε αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι και να καταλάβει επιτέλους ποια είναι και τι θέλει από το μέλλον της», λέει η πηγή.

Η 55χρονη Lopez, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την Τρίτη (20.08.2024) – στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους- η εντυπωσιακή γαμήλια τελετή είχε γίνει στην Τζόρτζια. Ως ημερομηνία χωρισμού ανέφερε την 26η Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Αλλά η πηγή δήλωσε ότι η σταρ δεν είναι η μόνη που παίζει παιχνίδια του μυαλού.

«Η Jennifer είπε ότι είχε κουραστεί να ταπεινώνεται από τον Ben και περίμενε μέχρι την επέτειο γιατί ήθελε να τον πονέσει.

Αλλά δεν τον πόνεσε. Έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό και κατά βάθος το ξέρει αυτό. Την άφησε να το κάνει αυτό για να μην φανεί εκείνη η κακιά», αναφέρει η πηγή

Χωρίς να υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο, τα ατομικά τους κέρδη από τα τελευταία δύο χρόνια, είτε πρόκειται για κινηματογραφικά έργα είτε για μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, θα αποτελούσαν κοινή περιουσία.

Η Τζένιφερ, η οποία φέρεται να έχει περιουσία ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει κυκλοφορήσει τέσσερις ταινίες από τότε που παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου της This Is Me… Now: A Love Story ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο καταγράφει το «ξαναζεσταμένο» ειδύλλιο του ζευγαριού.

Πλάσαρε το κοκτέιλ Delola το 2023 και ήταν έτοιμη να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία για την υποστήριξη του τελευταίου της άλμπουμ «This Is Me… Now», αλλά ακυρώθηκε εβδομάδες πριν από την έναρξη, ώστε να μπορέσει να «επικεντρωθεί» στην οικογένειά της.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπεν Άφλεκ, ο οποίος έχει περιουσία 150 εκατομμύρια δολάρια, πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες Air (2023) και Hypnotic (2023). Πρόσφατα ολοκλήρωσε επίσης την παραγωγή της συνέχειας της ταινίας The Accountant του 2016.

Για να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, Τζένιφερ και Μπεν συνεργάστηκαν στην επερχόμενη ταινία Unstoppable.

Ενώ ο Affleck είναι παραγωγός του έργου μαζί με τον Matt Damon, η Lopez είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της ταινίας.

Σύμφωνα με το TMZ, η Jennifer δεν ζητά συζυγική υποστήριξη και ζήτησε από τον δικαστή να την αρνηθεί και για τον Ben.