Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος σε εικόνες από την απόδρασή τους στη Μεσσηνία

Το ζευγάρι βρέθηκε στη Μεσσηνία καθώς και οι δύο ήταν καλεσμένοι σε γάμο
Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος
Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να βρεθούν σε γάμο φιλικού ζευγαριού τους.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου, δεν παρέλειψε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει έξω από την εκκλησία με ένα άκρως εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα.

Το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του και συχνά δημοσιεύει κοινές στιγμές στα social media. Μετά από ένα μοναδικό καλοκαίρι που πέρασαν η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος μαζί με τα παιδιά τους, επέστρεψαν για λίγο στην καθημερινότητα και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

«Λίγο ακόμη καλοκαίρι» έγραψε η Γιολάντα Καλογεροπούλου στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσιοποίησε στο Instagram.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ηθοποιός πόζαρε και με τον σύντροφό της, σε μια selfie φωτογραφία, η οποία απέσπασε αμέτρητα likes.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yolanda kalogeropoulou (@yolanda.kalo)

«Δεν είμαι αρνητικός. Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε έναν δεύτερο γάμο, ούτε ένα δεύτερο παιδί» είχε πει παλαιότερα ο Σταύρος Σβήγκος, αναφερόμενος στη σχέση του με την Γιολάντα Καλογεροπούλου.

