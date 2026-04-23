Γιώργος Καπουτζίδης: Η ανάρτηση για τη γιορτή του και το μακρινό ταξίδι

Ένα νέο ταξίδι πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είναι λάτρης των αποδράσεων.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος την Πέμπτη (23.04.2026), που είχε την ονομαστική του γιορτή έκανε μία ανάρτηση για να ευχηθεί «χρόνια πολλά» σε όλους όσοι γιόρταζαν. Μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι βρίσκεται κάπου που δύσκολα θα μπορούσε να απαντήσει στις κλήσεις των φίλων του.

Ωστόσο δε θέλησε να αποκαλύψει το μέρος στο οποίο βρίσκεται. Παρόλα αυτά, μοιράστηκε μία φωτογραφία, στην οποία πόζαρε σε μία προκυμαία και στο φόντο υπήρχε ένα καταπράσινο μαγευτικό τοπίο.

«Αγαπημένοι μου άνθρωποι, επειδή εδώ που είμαι δύσκολα θα με βρείτε στο τηλέφωνο να μου πείτε χρόνια πολλά, θα σας πω εγώ πρώτος, χίλια ευχαριστώ για τις ευχές! Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε χαρακτηρίσει τον σύντροφό του ως τον «πιο ωραίο Έλληνα»

«Η πιο σημαντική αιτία χωρισμού είναι το να μην αγαπιέστε, να μην περνάτε όμορφα μέσα στο σπίτι», είχε αποκαλύψει ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Καπουτζίδης.