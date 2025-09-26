Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια»

Ο Γιώργος Καραμίχος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιός της γενιάς του και φέτος τον απολαμβάνουμε στον νέο κύκλο της σειράς «Άγιος έρωτας» του ALPHA. Ο γνωστός πρωταγωνιστής έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να μπορέσει να ακολουθήσει το όνειρό του.

Ο Γιώργος Καραμίχος το απόγευμα της Παρασκευής (26.09.2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για την άρνηση των γονιών του στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός, ενώ αρχικά, αποκάλυψε ότι θα συμμετέχει σε σειρά της Marvel, στην τηλεοπτική μεταφορά του «Daredevil».

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε σε πολλές πτυχές της καριέρας του και παραδέχτηκε ότι την πρώτη φορά που έπαιξε στην Επίδαυρο κανείς από τους συγγενείς του δεν ήταν εκεί για να τον καμαρώσει.

«Όταν έπαιξα στην Επίδαυρο, δεν ήρθε κανένας από το σόι μου. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.

Γιώργος Καραμίχος: «Είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο»

«Είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα “αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός”. Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός για την απόφασή του να ασχοληθεί με την τέχνη της υποκριτικής.

«Καταλαβαίνω από που έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως “είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα είμαι εδώ”. Δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… “θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά”», πρόσθεσε ο Γιώργος Καραμίχος.

«Πόσο δε μάλλον η ντροπή. Το να ακούς, “α, θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος”, δεν θες να το ακούς όταν θες να γίνεις ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελα να γίνω θεατρίνος, ηθοποιός ήθελα να γίνω. Όλα αυτά τα άκουγα πολύ δύσκολα. Στο πρώτο έτος της σχολής, ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια», περιέγραψε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Καραμίχος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Παρασκευής.