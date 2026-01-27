Γιώργος Καράβας: «Δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα»

«Την περσινή χρονιά υλοποιήθηκαν κάποιοι στόχοι που κυνηγούσα αρκετό καιρό και αυτό με έκανε χαρούμενο», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καράβας σε νέα συνέντευξή του.

Ο Γιώργος Καράβας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιλή Πυράκη και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (27.01.2026). Το μοντέλο και παρουσιαστής μίλησε για το «Exathlon» και τη σύζυγό του.

«Το “Exathlon” ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, υπήρξε ένα δάγκωμα που θα έλειπα δύο μήνες, αλλά αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα», είπε ο Γιώργος Καράβας.

Ο Γιώργος Καράβας είπε στη συνέχεια: «Υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο αναγκαίος στα παιδιά. Η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα δίπλα στη Ραφαέλα με οδήγησαν στο να κάνω πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Η Ραφαέλα έχει δώσει πολλά θετικά στη ζωή μου, ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, έχει τη δική της δουλειά».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε: «Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου. Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα».