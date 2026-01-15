Γιώργος Κιμούλης: Μέσα στη ζωή υπάρχουν οι ευτυχισμένες στιγμές και οι δυστυχισμένες στιγμές

Ο Γιώργος Κιμούλης κέρδισε το φλουρί στην πρωτοχρονιάτικη πίτα που έκοψαν οι συντελεστές της παράστασης «Η Συνάντηση» στο Θέατρο Μουσούρη και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέφερε με νόημα, πως μέσα στη ζωή, υπάρχουν εύκολες και δύσκολες καταστάσεις. Πολλά, όπως ανέφερε, εξαρτώνται από την τύχη που έχει ο καθένας.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day», ο Γιώργος Κιμούλης παραδέχτηκε ότι οφείλει πολλά στον παράγοντα της τύχης, για την επαγγελματική πορεία του. Δεν θέλησε πάντως να μιλήσει για τη δικαστική διαμάχη του, με την ηθοποιό Ζέτα Δούκα.

«Σχεδόν μου φάνηκε περίεργο γιατί έχω την εντύπωση ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να κερδίσω φλουρί», είπε, αφού κέρδισε το φλουρί, ενώ για την τύχη, δήλωσε: «Είναι ένα από τα τρία βασικά πράγματα, πρώτα απ’ όλα στην ίδια την καριέρα του ηθοποιού».

Βίωσε ο ίδιος την τύχη στη ζωή του και την πορεία του; «Πολύ. Πολύ και της οφείλω και πολλά. Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να είμαστε δυστυχισμένοι. Έχουμε έρθει να ζήσουμε. Και μέσα στη ζωή υπάρχουν και οι ευτυχισμένες στιγμές και οι δυστυχισμένες στιγμές», είπε ο Γιώργος Κιμούλης.

Προ μηνών ο Γιώργος Κιμούλης κρίθηκε ένοχος μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Ζέτα Δούκα, για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση. Η ηθοποιός δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη και τονίζει ότι «θα συνεχίσει τον αγώνα της έως ότου λάμψει οριστικά και αμετάκλητα η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα».