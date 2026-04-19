Γιώργος Κωνσταντίνου: Συγχώρεσα τον πατέρα μου που με εγκατέλειψε, δεν μπορώ να κρατήσω κακία

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έδωσε μία νέα συνέντευξη και εξήγησε πώς από το διάσημο «προφιτερόλ» είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται.

Τόσο στην καλλιτεχνική του διαδρομή όσο και στη σχέση του με τον πατέρα του αναφέρθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή (19.04.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη στο OPEN.

«Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν πολύ αγαπημένος μου! Ήμασταν πολύ καλά οι δυο μας. Ήταν πάρα πολύ πλακατζής, χαρά Θεού» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο έμπειρος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

«Η καριέρα μου ξεκίνησε από το “Χτυποκάρδια στο θρανίο”. Ήμουν ένας έβδομος ηθοποιός και λόγω του προφιτερόλ, την επόμενη χρονιά έγινα θιασάρχης, με έβαλαν στην ταμπέλα. Με έχει κάνει πολύ χαρούμενο που το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας θα γίνει πολιτιστικό μνημείο. Νιώθω μεγάλη τιμή! Δούλεψα πολύ σκληρά στο θέατρο κι έδωσα ό,τι είχα. Εννοείται ότι θα πάμε με τη Μάρω Κοντού στο σπίτι».

«Δεν είχα πάρα πολλές φιλίες στο θέατρο. Ήμουν αφοσιωμένος στη δουλειά μου. Κατά διαστήματα έχω υπάρξει γκρινιάρης, αλλά γιατί με έπιανε το παράπονο. Συγχώρεσα τον πατέρα μου που με εγκατέλειψε, δεν μπορώ να κρατήσω κακία», πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο OPEN.