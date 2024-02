Γιώργος Λάνθιμος – Έμμα Στόουν: Παίζουν διασκεδαστικό παιχνίδι μπροστά στην κάμερα

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν διαπρέπουν ως κινηματογραφικό δίδυμο με ελπίδες διάκρισης στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ. Ταυτόχρονα, ο Έλληνας σκηνοθέτης του «Poor Things» και η Αμερικανίδα «μούσα» του δένονται με μία αξιοθαύμαστη σχέση φιλίας.

Τελευταίος «καρπός» της στενής συνεργασίας ανάμεσα στον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμμα Στόουν η πρόσφατη ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, το «Poor Things», στην οποία πρωταγωνιστεί η σταρ του Χόλιγουντ.

Η ταινία των δύο έχει συγκεντρώσει 11 υποψηφιότητες στα προσεχή Όσκαρ, όπου αναμένεται να λάμψουν σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια.

Το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν έπαιξαν ένα παιχνίδι.

Μέσα από αυτό, ο καθένας έπρεπε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις που αφορούν τον άλλο.

Δείτε το βίντεο που «ανέβηκε» στο Variety:

How well do Emma Stone and Yorgos Lanthimos know each other? https://t.co/vSPeEaDv6y pic.twitter.com/iHkktmKcTf