Γιώργος Λιάγκας: «Άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο τον δικό σου»

Ο Γιώργος Λιάγκας, μίλησε στον Χάρη Λεμπιδάκη και στην εκπομπή «Το ‘χουμε!», λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής του στον ΑΝΤ1 για την νέα σεζόν, απαντώντας καυστικά σε ερωτήσεις για τους «ανταγωνιστές» του.

Ο γνωστός παρουσιαστής, Γιώργος Λιάγκας, μίλησε για την επιστροφή της εκπομπής του, η οποία θα είναι κατά μία ώρα νωρίτερα, στο trailer, η οποία σχολιάστηκε και με αρνητικό τρόπο από κάποιους συναδέλφους του στον χώρο.

«Ξεκίνησαν οι συσκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς μιλάω περισσότερο απ΄όσο πρέπει», σχολιάζοντας το trailer της εκπομπής το «Πρωινό». «Γίνεται όλη αυτή η πλάκα, ότι δεν αφήνω κανέναν να μιλάει και σκέφτηκα να το κάνουμε λίγο τρολ, να είναι χιουμοριστικό. Προφανώς ήξεραν όλοι ότι θα σπικάρω, το trailer ήταν μια ιδέα του σταθμού όχι δικιά μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Και πρόσθεσε: «Στις 9 θα ξεκινάμε. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός. Πάντα είχα μία λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές, ποτέ. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές και μαχόμαστε για το καλύτερο, άμα χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο το δικό σου, το τί θα κάνεις καλύτερα εσύ. Άρα εστιάζω το τί θα κάνουμε καλύτερα εμείς. Στις 12:30 θα ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων, οπότε 12:20 θα τελειώνουμε για να δίνουμε πάσα».

«Υπάρχουν ακρότητες και λάθη στην ελληνική τηλεόραση, αλλά άμα δεις τηλεόραση άλλων χωρών, είναι καλή η ελληνική τηλεόραση. Για τον πληθυσμό της χώρας είναι δυσανάλογα καλή, σε σχέση με τις τηλεοράσεις πιο ισχυρών οικονομικά χωρών», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Για το σχόλιο του Βαγγέλη Περρή, ότι το trailer της εκπομπής είναι «μεγάλη αηδία», ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Ο Βαγγέλης είναι φίλος, τον αγαπάω θα τον δείτε να έρχεται στην εκπομπή φέτος να πίνουμε καφέ και στον αέρα άμα θέλει να βγαίνει. Όταν κλείνει ένας κύκλος, δεν σημαίνει ότι κλείνουν και οι ανθρώπινες σχέσεις. Μιλάω σχεδόν καθημερινά με μηνύματα με τον Βαγγέλη. Πλάκα έκανε».