Γιώργος Λιάγκας για χωρισμό «βόμβα» στην ελληνική showbiz: Θα είναι η είδηση της εκατονταετίας

Ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να ασχοληθεί το πρωί της Πέμπτης (12-03-2026) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με μια σειρά από φήμες, σενάρια και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που εστιάζουν σε χωρισμό πασίγνωστης Ελληνίδας από τον σύντροφό της. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της. Αρκέστηκε να πει, πως αν όντως αυτή η φημολογία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον χωρισμό της εκατονταετίας, όπως είπε.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως είχε δει το ζευγάρι πριν από λίγους μήνες, να τρώει μαζί. Οι δυο τους, όπως είπε, έδειχναν ερωτευμένοι. «Υπάρχει μία φήμη, που κάποια site την έχουν ανεβάσει, ότι -δεν θέλω να το φωτογραφίσω, γιατί είναι μοναδική ιστορία- ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω τι δουλειά κάνει, αλλά δημοφιλέστατο όνομα, δηλαδή είναι πολύ γνωστό, γυναίκα, ότι κυκλοφορεί μια φήμη τις τελευταίες ώρες ότι έχει χωρίσει.

Παντρεμένη είναι η γυναίκα. Ότι έχει χωρίσει. Και μιλάνε κάποιοι μάλιστα σε site ότι είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας. Εγώ το ζευγάρι αυτό πριν από δυο-τρεις μήνες το είχα δει μαζί να τρώει και να ‘ναι τόσο αγαπημένο που δεν ξέρω… τι να σας πω.

Ε, τώρα αν χώρισαν και ισχύει, δεν το γνωρίζω, αλλά μπορώ να κάνουμε και ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται. Πάντως υπάρχει μια έντονη φημολογία, μπορεί να ‘ναι «ράδιο αρβύλα». Όντως αν έχουν χωρίσει, είναι σοκ. Και εγώ σας λέω τους είδα πριν τρεις μήνες, τρώγαμε και μιλήσαμε μάλιστα με τη γυναίκα και με τον άνθρωπο.

Αν ισχύει, είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας και της εκατονταετίας μη πω εγώ. Είναι βόμβα, ένα ζευγάρι μιλάμε έσταζε μέλι όταν κοίταζε ο ένας τον άλλον. Και ελπίζω να ‘ναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Τώρα αν έχει συμβεί κάτι και έχουν χωρίσει…

Θα κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα, λέγοντας ότι έχει κάνει κάποια τηλέφωνα και οι πληροφορίες του λένε ότι ισχύει το ρεπορτάζ.

Μένει λοιπόν να φανεί αν οι πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα θα επιβεβαιωθούν για το «επώνυμο» ζευγάρι, που βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων τις τελευταίες μέρες.