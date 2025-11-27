Γιώργος Λιάγκας κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Διαμαντή Καραναστάση: «Κι άλλοι ερωτεύτηκαν, δεν κάνουν έτσι»

Δεν άντεξε να μην σχολιάσει σήμερα (27.11.2025) ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο παρουσιαστής της γνωστής σειράς του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Διαμαντή Καρανάσταση από την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τον σάλο που έχει ξεσπάσει από τότε.

Όλα άρχισαν από την προβολή του καβγά που είχε χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή, με φόντο την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. «Κυρία Κωνσταντοπούλου μου, κι άλλοι ερωτεύτηκαν, αλλά δεν κάνουν έτσι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι προφανώς είναι τιμητικό για έναν άνδρα που έχετε ερωτευθεί να τον βλέπετε ότι είναι ο Δίας, ο Ερμής του Πραξιτέλους. Προφανώς θεωρείτε τον Καραναστάση τον σημαντικότερο άνδρα στον κόσμο», είπε αρχικά.

«Τον ειρωνεύτηκε ο Γεωργιάδης, που είπε ότι θα έβγαινε επειδή είναι δημοφιλής καλλιτέχνης. Δεν τον ήξερε η μάνα του, εγώ δεν τον ήξερα. Δεν λέω ότι είναι κακός καλλιτέχνης, μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικός, αλλά εγώ δεν τον ήξερα. Δημοφιλία δεν είχε, δεν τον ήξερε ο κόσμος, εγώ τον έμαθα ως σύντροφο της Ζωής που τον έβαλε στη Βουλή», συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κόσμος ψήφισε με σταυρό και δεν βγήκε το κόμμα, αλλά ο κόσμος μίλησε για το ποιους θα ήθελε να μπουν στη Βουλή, δεν σας δίνει το δικαίωμα ηθικά να γράψετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τη βούληση του κόσμου. Αυτή είναι η αριστερά; Αυτή είναι η δημοκρατία της αριστεράς που επικαλείστε;.

Δεν είστε εσείς οι αριστεροί που κλάψατε περισσότερο για τα Τέμπη. Κι έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν τα δικά σας δάκρυα ήταν ειλικρινή ή κροκοδείλια ή δάκρυα εκμετάλλευσης μιας κατάστασης κι όχι ουσιαστικά για γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους και που θέλουν δικαίωση», είπε στο τέλος ο Γιώργος Λιάγκας.