Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Εικόνες από το ρομαντικό ταξίδι που έκαναν στο Λονδίνο

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά βρήκαν την ευκαιρία να αποφορτιστούν εκτός συνόρων και επισκέφθηκαν το Λονδίνο που ήδη έχει «φορέσει» τα γιορτινά του. Το ζευγάρι μοιράστηκε στα social media εικόνες και στιγμές από τα όσα έζησε στην αγγλική πρωτεύουσα.

Το Λονδίνο προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε Χριστούγεννα. Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά πήραν μια γεύση από τον φετινό στολισμό και τις ομορφιές της πόλης. Έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι στα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν, ξεχωριστά ο καθένας, στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι μαζί περίπου δυο χρόνια και παρότι τους πρώτους μήνες κρατούσαν μακριά από τη δημοσιότητα τη σχέση τους, το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά εμφανίζονται μαζί.

Ακόμα φροντίζουν να βρίσκονται σε μέρη που η παρουσία τους δεν κεντρίζει τα βλέμματα. Το Λονδίνο αποδείχθηκε ιδανικό για ένα Σαββατοκύριακο μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι βόλτες στους δρόμους του Λονδίνου τούς χάρισαν μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα απολαμβάνουν στην Ελλάδα, όπου τα βλέμματα είναι συχνά στραμμένα πάνω τους.

Το ταξίδι που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν για τον Γιώργο και τη Μαρία μια μικρή πολυτέλεια: μια ευκαιρία να αποσυνδεθούν, να έρθουν πιο κοντά και να επιστρέψουν ανανεωμένοι στα απαιτητικά προγράμματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

«Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι πολύ ειλικρινής και καθετί που λέει είναι αυτά θα συζητήσει και με τους φίλους του» είχε αναφέρει η Μαρία Αντωνά προ ημερών για τον αγαπημένο της.