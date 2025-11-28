Γιώργος Μουκίδης: «Αν κάποιοι βγάζουν λεφτά από χαζούς, ας το κάνουν»

Θέση για τον πρώτο Έλληνα ΑΙ τραγουδιστή, τον Αχιλλέα Δελφό κλήθηκε να πάρει ο Γιώργος Μουκίδης και είπε τη γνώμη του όπως μόνο εκείνος ξέρει…

Ο γνωστός δημιουργός παραχώρησε συνέντευξη το πρωινό της Παρασκευής (28.11.2025) στην κάμερα του «Breakfast@Star» και στον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο. Μάλιστα, ο Γιώργος Μουκίδης αρχικά έκανε χιούμορ και έπειτα χαρακτήρισε ως «σκουπίδι» όποιον ΑI γράψει τραγούδι.

«Πως τον λένε αυτόν, είπαμε; Είχε έρθει στο σπίτι μια μέρα για να του δώσω ένα κομμάτι αλλά δεν του έδωσα, γιατί δεν τον είδα. Μου λέει “είμαι AI” και του είπα “θα σε βάλω στο ψυγείο”, τον έβαλα μέσα στο ψυγείο για τρεις ώρες αλλά τίποτα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ», τόνισε αρχικά, με χιούμορ, ο συνθέτης.

«Νομίζω ότι ούτε να το σχολιάσουμε δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνουν κάποιοι, που είναι του χώρου. Σου λέει αφού μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από τους χαζούς και τις χαζές… (σ.σ. ας το κάνουν). Είναι κάτι, όμως, που δεν είναι κανονικό και δεν προήλθε από έναν δημιουργό», πρόσθεσε.

«Εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε το ΑΙ για πράγματα άλλα, δηλαδή να βοηθήσει στην κυκλοφορία ή στην ιατρική. Όποιο ΑΙ “σκουπίδι” θέλει, ας έρθει να γράψει ένα κομμάτι, να το βάλουμε στον κόσμο και να δούμε τι θα γίνει», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Μουκίδης.

«Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, χαριτωμένη, απάτη και έχει στόχο πάντα το χρήμα. Θα βγουν κάτι χαζές και θα λένε ότι πήραν το μπλουζάκι αυτού του Αχιλλέα», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Μουκίδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο STAR.