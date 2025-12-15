Γιώργος Παπακώστας: «Η τηλεόραση για μένα ήταν ένα ευχάριστο ρεπό»

Ο γνωστός σεφ, Γιώργος Παπακώστας, μίλησε στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιάνα Ζημάλη και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πορεία της ζωής του, τις συνεργασίες του, αλλά και για τον Άκη Πετρετζίκη.

«Το να ασχοληθώ με τη μαγειρική ήταν μονόδρομος, ήταν κάτι που έκανε και ο πατέρας μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπακώστας.

Ο κορυφαίος σεφ είπε στη συνέχεια: «Το πρώτο πέρασμα που έκανα στην τηλεόραση ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά. Στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη έκανα δοκιμαστικό και έμεινα, δέσαμε!

Η τηλεόραση για μένα ήταν ένα ευχάριστο ρεπό. Η Ελένη μου είπε τι θέλει, εγώ της είπα τι μπορώ να δώσω και έτσι ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας».

Ο Γιώργος Παπακώστας ανέφερε επίσης: «Δεν παρακολουθώ εκπομπές μαγειρικής, γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Τι να δω από τον Άκη Πετρετζίκη; Πώς κάνουμε τα γεμιστά; Τον λατρεύω, τον αγαπώ, πηγαίνουμε για καφέ… Έχει βοηθήσει κόσμο να μπει στη μαγειρική, αλλά να κάτσω να δω τι από τον Άκη;».