Γιώργος Σαμπάνης: Έρχεται στο Κατράκειο την 1η Οκτωβρίου με μία μοναδική συναυλία

Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται για μία συναρπαστική συναυλία στην Αθήνα, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά ο ταλαντούχος ερμηνευτής και συνθέτης θα συναρπάσει με τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του. Συγχρόνως, ο Γιώργος Σαμπάνης επιφυλάσσει και πολλές εκπλήξεις στους θεατές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί του στη σκηνή πρόκειται να βρεθεί και η ξεχωριστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη.

Με τη συναυλία της 1ης Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας κορυφώνεται η φετινή καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Σαμπάνη «Νιώσε Ό,τι Νιώθω Tour», μία παραγωγή της Panik Live Productions, που ξεκίνησε τον Ιούνιο προκάλεσε κοσμοσυρροή σε κάθε σταθμό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα.