Γιώργος Σαμπάνης: Έρχεται στο Κατράκειο την 1η Οκτωβρίου με μία μοναδική συναυλία

Η Παυλίνα Βουλγαράκη θα βρίσκεται στο πλευρό του γνωστού ερμηνευτή
Γιώργος Σαμπάνης
O Γιώργος Σαμπάνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται για μία συναρπαστική συναυλία στην Αθήνα, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά ο ταλαντούχος ερμηνευτής και συνθέτης θα συναρπάσει με τις αμέτρητες και διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του. Συγχρόνως, ο Γιώργος Σαμπάνης επιφυλάσσει και πολλές εκπλήξεις στους θεατές.

Μαζί του στη σκηνή πρόκειται να βρεθεί και η ξεχωριστή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη.

Με τη συναυλία της 1ης Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας κορυφώνεται η φετινή καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Σαμπάνη «Νιώσε Ό,τι Νιώθω Tour», μία παραγωγή της Panik Live Productions, που ξεκίνησε τον Ιούνιο προκάλεσε κοσμοσυρροή σε κάθε σταθμό της.

Γιώργος Σαμπάνης
Η αφίσα της συναυλίας του Γιώργου Σαμπάνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα.

