Γιώργος Τσαλίκης για Χαρά Τσιώλη: «Με βρίζει και με προσβάλλει» – «Κάνω σάτιρα» απαντάει η ηθοποιός

Ο Γιώργος Τσαλίκης παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας (09-03-2026) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day» και ανέφερε πως η Χαρά Τσιώλη τον έχει στοχοποιήσει το τελευταίο διάστημα και γράφει προσβλητικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του. Η ηθοποιός το αρνείται, σε μια κόντρα που όπως φαίνεται, μόλις ξεκίνησε.

Η Χαρά Τσιώλη υποστηρίζει πως ο Γιώργος Τσαλίκης είναι εκείνος που επιχειρεί να κεντρίσει τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός ανέφερε πως δεν είναι διατεθειμένη να πάρει τηλέφωνο τον τραγουδιστή για να λυθεί η παρεξήγησή τους. Επαναλαμβάνει πως για την ίδια δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα ανάμεσά τους.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέφερε χαρακτηριστικά για την TikToker Χαρά Τσιώλη: «Όταν κάποιος, σε όλες σου τις αναρτήσεις τους τελευταίους μήνες, μπαίνει από κάτω σαν σχόλιο και σε βρίζει, σε προσβάλλει, στις αναρτήσεις σου… και γράφει ξεπεσμένος, τσίρκο, κλέφτης… Την έχω μπλοκάρει απ’ τα social. Χθες παιδιά, για όνομα του Θεού, μετά από αυτά που είχαν γίνει, με έκανε ξανά tag, με την έκφραση “ξαναπάρτο”».

Ο τραγουδιστής υποστηρίζει πως η ηθοποιός τον προκαλεί για να κερδίσει δημοσιότητα: «Την μπλόκαρα. Εχθές την μπλόκαρα! Γιατί με έκανε tag με το «ξαναπάρτο» και με προκαλεί. Δεν θέλω να με προκαλούν έτσι, τόσο πολύ» ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης μπροστά στις κάμερες.

Η Χαρά Τσιώλη απάντησε σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» πως: «Το beef γίνεται όταν δυο άνθρωποι έχουν να χωρίσουν κάτι. Εγώ δεν έχω να χωρίσω κάτι, ο Τσαλίκης έκανε beef με τον εαυτό του. Είμαι κωμικός και κάνω σάτιρα. Εγώ να πάρω τηλέφωνο τον Τσαλίκη; Μόνος του τσακώνεται! Προσπαθεί να ασχοληθούν μαζί του. Εγώ πάντως δεν ασχολούμαι».

H Χαρά Τσιώλη είχε εκφραστεί αρνητικά και για την Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεό της, όταν η Influencer απαντώντας σε κάποια αρνητικά σχόλια για τα διάφορα ταξίδια της στο Ντουμπάι είχε γράψει ότι αυτοί που την «κράζουν» το πολύ πολύ να έχουν πάει μέχρι την Καρδίτσα.