Γιώργος Χρανιώτης: Ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά με έχει διδάξει είναι ο γιος μου

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Χρανιώτης και αναφέρθηκε τόσο στη σχέση του με τον γιο του όσο και στην τέχνη της υποκριτικής και αυτά που του προσφέρει σε προσωπικό επίπεδο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου και αποκάλυψε ότι ο γιος του τού έχει διδάξει πολλά πράγματα. Επίσης, ο Γιώργος Χρανιώτης τόνισε πως για εκείνον η υποκριτική είναι μια ψευδαίσθηση αθανασίας.

«Ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά με έχει διδάξει είναι ο γιος μου. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από εκείνον είναι ότι το “εγώ” μπορεί να μείνει λίγο στην άκρη, ώστε το “εμείς” να αποκτήσει μια ουσιαστική υπόσταση. Το είχα ανάγκη αυτό, ως γνήσιος εγωιστής. Έμαθα να αφήνω το “εγώ” στην άκρη και να απολαμβάνω το “εμείς”», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης.

«Αναγκαστικά βρίσκω την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και τη δουλειά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι αποκομίζω από τη σχέση μου με τον γιο μου και πόσο καλό μου κάνει. Το φετινό καλοκαίρι αποφάσισα να μην εργαστώ καθόλου και πέρασα τέσσερις ολόκληρους μήνες με την οικογένειά μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα το θάρρος να το κάνω, γιατί ήταν κάτι που μου έκανε απόλυτα καλό», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

Τέλος ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχει καταφέρει κάνει στον χαρακτήρα του με την πάροδο των χρόνων.

«Κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς μου έχουν σίγουρα “λειανθεί” και αν δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη δουλειά. Μεγαλώνοντας, απολαμβάνω πολύ περισσότερο την υποκριτική και την προσεγγίζω πιο συνειδητά. Τελευταία έχω αναπτύξει μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία η υποκριτική είναι μια ψευδαίσθηση αθανασίας. Μέσα από τους ρόλους που ενσαρκώνω, έχω τη δυνατότητα να ζω πολλές διαφορετικές ζωές, να γίνομαι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι. Νομίζω πως έχω μια “υγιή απληστία” γι’ αυτό. Βαριέμαι τον εαυτό μου, κι έτσι μέσα από τη δουλειά μου καταφέρνω να ζω άλλες εμπειρίες», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χρανιώτης.