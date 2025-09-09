Συμβαίνει τώρα:
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες»

Ο Γιώργος Χρανιώτης δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομα της κοπέλας που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή
Γιώργος Χρανιώτης
Γιώργος Χρανιώτης / NDP PHOTO

Συναισθηματικά φορτισμένος ο Γιώργος Χρανιώτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube. Ο ηθοποιός έκανε τον απολογισμό της καλλιτεχνικής του πορείας και αναφέρθηκε σε στιγμές που ξεχώρισε.

Όταν ο Γιώργος Χρανιώτης ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι οφείλει μία συγγνώμη σε κάποιον, τότε αναφέρθηκε σε μια πρώην συνεργάτιδά του, η οποία πλέον δεν ζει.

Χωρίς να αποκαλύψει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της, ο Γιώργος Χρανιώτης εξομολογήθηκε: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».

@argiriszannias «Σε μια κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή…»  Γιώργος Χρανιώτης Ολόκληρη συνέντευξη: link στο bio #ΤοΣυστατικόΠουΈλειπε #tosystatikopoueleipe #ΓιώργοςΧρανιώτης #GiorgosHraniotis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αργύρης Ζαννιάς

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Γιώργος Χρανιώτης είχε μιλήσει για την απόφαση που πήρε να βρεθεί στην Αίγυπτο για την πορεία προς τη Γάζα. «Παρόλο που ήμασταν φοβισμένοι, ο φόβος δεν μας έφαγε τα σωθικά» είχε αναφέρει ο ηθοποιός. 

