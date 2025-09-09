Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες»

Συναισθηματικά φορτισμένος ο Γιώργος Χρανιώτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube. Ο ηθοποιός έκανε τον απολογισμό της καλλιτεχνικής του πορείας και αναφέρθηκε σε στιγμές που ξεχώρισε.

Όταν ο Γιώργος Χρανιώτης ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι οφείλει μία συγγνώμη σε κάποιον, τότε αναφέρθηκε σε μια πρώην συνεργάτιδά του, η οποία πλέον δεν ζει.



Χωρίς να αποκαλύψει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της, ο Γιώργος Χρανιώτης εξομολογήθηκε: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Γιώργος Χρανιώτης είχε μιλήσει για την απόφαση που πήρε να βρεθεί στην Αίγυπτο για την πορεία προς τη Γάζα. «Παρόλο που ήμασταν φοβισμένοι, ο φόβος δεν μας έφαγε τα σωθικά» είχε αναφέρει ο ηθοποιός.