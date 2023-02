Ο μονόλογος του Γούντι Χάρελσον στο Saturday Night Live, τη βραδιά που εκτελούσε χρέη οικοδεσπότη σε μια από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές εκπομπές των ΗΠΑ, ανησύχησε τους θαυμαστές του με τις αναφορές του σε σενάρια συνωμοσίας για εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Γούντι Χάρελσον έχει εκφράσει και στο παρελθόν παρόμοιες απόψεις για τα εμβόλια του κορονοϊού και ο μονόλογός του ως ο οικοδεσπότης του Saturday Night Live προκάλεσε μεγάλη αμηχανία στο κοινό, ενώ συνήθως ο εκάστοτε οικοδεσπότης προσφέρει γέλιο με τις σπαρταριστές ατάκες του.

Όμως, ο Γούντι Χάρελσον προτίμησε μια διαφορετική προσέγγιση. Στον… παραληρηματικό μονόλογό του αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε πρόσφατα, όταν κάπνισε ένα «τσιγαριλίκι» και ακούμπησε πάνω σε ένα δέντρο του Central Park στη Νέα Υόρκη διαβάζοντας «το πιο τρελό σενάριο».

Μετά από περίπου 6 λεπτά, ο Γούντι Χάρελσον είπε: «Η ταινία έχει ως εξής: Τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών στον κόσμο μαζεύονται και αγοράζουν όλα τα ΜΜΕ και όλους τους πολιτικούς και αναγκάζουν όλους τους ανθρώπους του πλανήτη να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και οι άνθρωποι μπορούν να βγουν μόνο αν πάρουν τα ναρκωτικά του καρτέλ και συνεχίσουν να τα παίρνουν ξανά και ξανά».

Προφανώς, ήταν μια αναφορά σε όσα συνέβησαν τα χρόνια της πανδημίας και των lockdowns, όπου τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έγιναν υποχρεωτικά. Γι’ αυτό και ο Γούντι Χάρελσον έκανε τον παραλληλισμό με μια θεωρία συνωμοσίας, ότι όλα αυτά οφείλονταν σε καρτέλ ναρκωτικών και όχι σε έναν άκρως μεταδοτικό ιό, όπως αυτός της COVID-19.

Ο Γούντι Χάρελσον κατέληξε: «Το πέταξα το σενάριο. Άλλωστε, ποιος θα πίστευε αυτήν την ιδέα και θα έβλεπε αυτήν την ταινία; Να κάνεις ναρκωτικά αναγκαστικά; Αυτό το κάνω κάθε μέρα» ενώ το κοινό του Saturday Night Live παρακολουθούσε σαστισμένο και αμήχανο.

Οι απόψεις για τον μονόλογο του Γούντι Χάρελσον στο Saturday Night Live διίστανται. Πολλοί θεώρησαν ότι είναι απαράδεκτο πως αυτές οι συνωμοσιολογικές απόψεις του ηθοποιού βρήκαν δημόσιο βήμα.

Ο τηλεοπτικός παραγωγός Λι Γκόλντμπεργκ έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστούμε Saturday Night Live για αυτόν τον εμπνευσμένο μονόλογο από τον Γούντι Χάρελσον. Γιατί δεν προσκαλείτε και τον Κάνιε Γουέστ μιας και είστε “ζεστοί”;».

Thank you, @nbcsnl, for Woody Harrelson's insipid anti-vax monologue. Who are going to have guest host next week, Scott Baio? Rob Schneider? Kevin Sorbo? Maybe invite Kanye back while you're at it.