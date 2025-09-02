Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών o πρωταγωνιστής του «Dances With Wolves»

Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, έπειτα από μακρά ασθένεια, σε νοσοκομείο στο Τορόντο. Ο ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του ως μάγος των Λάκοτα Σιού, Kicking Bird, στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1990, «Χορεύοντας με τους Λύκους» (Dances With Wolves).

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με ηθική, δεοντολογία και χαρακτήρα και θα μας λείψει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του Γκριν, Μάικλ Γκριν και πρόσθεσε «Επιτέλους είσαι ελεύθερος».

Γεννημένος το 1952 ο Γκράχαμ Γκριν ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας αρχικά ως ηχολήπτης. Η επαφή του με την υποκριτική ήρθε τυχαία, όταν φίλος του τον έπεισε να διαβάσει ένα σενάριο. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η πορεία στο θέατρο, για να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1979 στη σειρά The Great Detective. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 στη βιογραφική ταινία Running Brave.

Η καριέρα του απογειώθηκε με την ερμηνεία του στο «Χορεύοντας με τους Λύκους», που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου και άνοιξε τον δρόμο για μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Ο Γκριν συμμετείχε σε ταινίες όπως Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009).