Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του – «Αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω»

Σε μια προσωπική αναφορά στη μητέρα του, Κική, η οποία έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου 2026, προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής δημοσίευσε το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου ένα απόσπασμα από ταινία κινουμένων σχεδίων, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα για την απώλεια και την αξία του χρόνου με τους γονείς.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε τη σκέψη ότι δεν πρόκειται να ακούσει ξανά το κουδούνι και να δει τη μητέρα του να βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Παράλληλα, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του ακολούθους, καλώντας όσους έχουν ακόμη κοντά τους τη μητέρα και τον πατέρα τους να τους επισκεφθούν και να τους αγκαλιάσουν.

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«Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω… Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την πόρτα θα την αντικρίσω…», έγραψε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι επέλεξε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη σκέψη ως μια υπενθύμιση προς όσους εξακολουθούν να έχουν τους γονείς τους στη ζωή.

«Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα τη μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να τη δείτε… ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ… Και τον μπαμπά σας… Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…», ανέφερε στην ανάρτησή του.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η απώλεια της μητέρας του

Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει την είδηση στις 29 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία κρατούσε το χέρι της και αποχαιρετώντας την με προσωπικά λόγια.

Λίγες ημέρες αργότερα, κατά την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, είχε αναφερθεί εκ νέου στην απώλεια, σημειώνοντας ότι, παρά τη μεγάλη ταλαιπωρία που είχε προηγηθεί για τη μητέρα του, τίποτα δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για την απουσία της.